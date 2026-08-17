سارق تأسیسات مدارس در شاهرود حین سرقت دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران و در جریان بازدید از کلانتری ۱۳ شاهرود، از دستگیری سارق تأسیسات مدارس در این شهرستان خبر داد.
وی افزود: مأموران انتظامی کلانتری ۱۳ شاهرود با اشراف اطلاعاتی و پیگیریهای هدفمند برای شناسایی و کاهش جرایم، ضمن گشتزنی هدفمند و بررسی سرقتهای انجامشده، فردی را که اقدام به سرقت تأسیسات مدارس میکرد، حین سرقت شناسایی و دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شاهرود با اشاره به ادامه تحقیقات پلیس، بیان کرد: مأموران در بازرسی از مخفیگاه متهم، مقادیر قابل توجهی لوازم سرقتی کشف کردند.
شائینی با بیان اینکه متهم دارای سوابق کیفری متعدد است، گفت: این فرد در تحقیقات فنی پلیس به پنج فقره سرقت اعتراف کرد و پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.
وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
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