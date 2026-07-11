به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی، عصر شنبه در نشست بررسی آخرین وضعیت ایستگاههای پمپاژ استان، بر ضرورت تکمیل پروژههای نیمهتمام این حوزه پیش از آغاز فصل زراعی جدید تأکید کرد.
این نشست با حضور معاون بهبود تولیدات گیاهی، مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی، مدیر امور مالی، مدیر زراعت، مشاور رئیس سازمان، رئیس اداره روابط عمومی و مدیران جهاد کشاورزی شهرستانهای خرمآباد و چگنی برگزار شد و آخرین وضعیت ایستگاههای پمپاژ استان، بهویژه در شهرستانهای خرمآباد و چگنی، مورد بررسی قرار گرفت.
تأمین زیرساختهای فنی و اعتبارات در اولویت قرار گیرد
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به الزامات بهرهبرداری از ایستگاههای پمپاژ، اظهار داشت: تکمیل این پروژهها پیش از آغاز فصل زراعی آینده از اولویتهای سازمان است و باید وضعیت اعتبارات مورد نیاز برای مطالعات تکمیلی، اصلاح و بهسازی سازهها، اجرای فونداسیون مناسب، نصب تجهیزات و کاهش لرزشها بهصورت دقیق بررسی شود.
صیادی افزود: همچنین تأمین تجهیزات سختافزاری شامل پمپهای انتقال آب، ترانسهای برق، تابلوهای برق، سامانههای هوشمند کنترل فشار و جریان، خطوط انتقال آب، شیرآلات، فیلترها و سایر تجهیزات مورد نیاز باید در دستور کار قرار گیرد تا زمینه بهرهبرداری کامل از این طرحها فراهم شود.
الگوی کشت برای اراضی تحت پوشش ایستگاههای پمپاژ تدوین میشود
وی با بیان اینکه همزمان با تکمیل این زیرساختها، برنامهریزی برای مدیریت بهینه تولید نیز انجام خواهد شد، گفت: پیش از آغاز فصل زراعی ۱۴۰۶-۱۴۰۵، برای تمامی اراضی تحت پوشش ایستگاههای پمپاژ، الگوی کشت متناسب با شرایط منطقه و منابع آبی تدوین و ابلاغ خواهد شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان خاطرنشان کرد: مدیریت صحیح مصرف آب، افزایش راندمان تولید در واحد سطح، ارتقای بهرهوری و صیانت از منابع آبهای زیرزمینی و سطحی، از مهمترین راهبردهای سازمان جهاد کشاورزی لرستان در اجرای این طرحها به شمار میرود.
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