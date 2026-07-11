به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر طهماسبی شامگاه شنبه در نشست اعضای خانه کشاورز گلستان، با تأکید بر ضرورت تحول در مدیریت بخش کشاورزی، اظهار کرد: کشاورزی به عنوان مهمترین ظرفیت اقتصادی استان نیازمند برنامهریزی راهبردی و آیندهنگر است و باید با تشکیل شورای راهبردی کشاورزی، مسائل و چالشهای این حوزه پیش از تبدیل شدن به بحران، مدیریت شود.
وی با بیان اینکه اتاق فکر کشاورزی نباید منتظر تصمیمهای ملی بماند، افزود: این مجموعه باید با بهرهگیری از ظرفیت کارشناسان، دانشگاهها و تشکلهای بخش کشاورزی، نقشه راه جامعی برای آینده کشاورزی گلستان تدوین کرده و راهکارهای عملی برای عبور از چالشهای موجود ارائه دهد.
استاندار گلستان با اشاره به گلایههای کشاورزان درباره کمبود سوخت، کود و تأخیر در توزیع نهادهها، گفت: این مشکلات از طریق دستگاههای مسئول در حال پیگیری است و تلاش میکنیم روند تأمین نهادههای مورد نیاز کشاورزان با سرعت بیشتری انجام شود.
طهماسبی همچنین به وضعیت پرداخت مطالبات گندمکاران اشاره کرد و افزود: تاکنون حدود ۲۵ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شده و تسریع در پرداخت باقیمانده مطالبات، از مهمترین اولویتهای استان است که به طور مستمر دنبال میشود.
وی مدیریت منابع آب را از مهمترین دغدغههای بخش کشاورزی برشمرد و اظهار کرد: با توجه به کاهش بارندگیها و آثار تغییرات اقلیمی، تدوین برنامه جامع سازگاری با شرایط جدید، اصلاح الگوی مصرف آب و افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی باید با مشارکت دانشگاهها، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و سایر دستگاههای مرتبط دنبال شود.
استاندار گلستان توسعه صنایع تبدیلی را یکی از الزامات رونق کشاورزی استان دانست و گفت: باید زمینه مشارکت و سهامداری کشاورزان در صنایع تبدیلی فراهم شود تا علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، منافع تولیدکنندگان نیز افزایش یابد.
وی همچنین بر ضرورت جلوگیری از واردات برنج در فصل برداشت محصول داخلی تأکید کرد و افزود: حمایت از تولیدکنندگان داخلی باید در سیاستگذاریهای ملی مورد توجه جدی قرار گیرد.
طهماسبی با اشاره به نقش مؤثر زنان در توسعه اقتصادی روستاها و بخش کشاورزی، بر استفاده از ظرفیت بانوان در زنجیره تولید، فرآوری و بازاریابی محصولات کشاورزی تأکید کرد.
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