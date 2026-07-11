به گزارش خبرگزاری مهر، سعید پورعلی از برگزاری مراسم گرامیداشت یاد «آقای شهید ایران» در مرکز استان خبر داد و اظهار داشت: این مراسم روز یکشنبه ۲۱ تیرماه با حضور اقشار مختلف مردم در محل مصلی الغدیر خرمآباد برگزار میشود.
حضور اقشار مختلف مردم در مراسم گرامیداشت
وی با اشاره به برنامهریزی انجامشده برای برگزاری این آیین، افزود: این مراسم با حضور اقشار مختلف مردم، خانوادههای شهدا، جانبازان، ایثارگران و جمعی از مسئولان و شخصیتهای استانی برگزار خواهد شد.
پورعلی ادامه داد: برگزاری این مراسم با هدف گرامیداشت یاد و خاطره «آقای شهید ایران» و فراهم کردن زمینه حضور مردم در این آیین پیشبینی شده است.
دعوت از مردم برای حضور در آیین گرامیداشت
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان با دعوت از مردم برای حضور در این مراسم، گفت: انتظار میرود مردم استان همچون مراسمهای گذشته با حضور در این آیین، در مراسم گرامیداشت یاد «آقای شهید ایران» شرکت کنند.
وی خاطرنشان کرد: هماهنگیهای لازم برای برگزاری این مراسم انجام شده و برنامهریزیهای مورد نیاز با همکاری دستگاههای اجرایی و نهادهای مرتبط صورت گرفته است تا این آیین با حضور گسترده مردم برگزار شود.
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