به گزارش خبرنگار مهر، تداوم خروش انقلابی و ولایتمدارانه مردم کرمانشاه در قالب هفته بیستم تجمعات مردمی و خودجوش برنامهریزی شده است. این مراسم با شعار محوری و پرمعنای «نحن منتقمون» و همراه با ندای «یالثارات الخامنهای» با حضور آحاد مردم برگزار خواهد شد.
این تجمع که تحت عنوان «موج ۱۳۳» به ثبت رسیده است، به عنوان ویژهبرنامه شب سوم دفن امام شهید امت برگزار میگردد تا بار دیگر صحنهای از وفاداری و تجدید میثاق با آرمانهای شهدا و ولایت به نمایش گذاشته شود.
زمان برگزاری این تجمع مردمی روز شنبه مورخ ۲۰ تیرماه سال ۱۴۰۵، رأس ساعت ۲۱ خواهد بود. مسیر حرکت و خروش تجمعکنندگان نیز از میدان مرکزی شهر کرمانشاه آغاز شده و به سمت چهارراه نوبهار امتداد خواهد یافت.
این سلسله تجمعات با مشارکت و همافزایی «شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه» و «ستاد مردمی منتقمان امام شهید امت» سازماندهی شده است.
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