جزئیات برنامه هفته بیستم تجمعات مردمی در کرمانشاه تشریح شد

حجت‌الاسلام مهدی عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تداوم خروش انقلابی و ولایت‌مدارانه مردم، جزئیات برگزاری این مراسم را تشریح کرد و اظهار داشت: برنامه هفته بیستم تجمعات مردمی و خودجوش کرمانشاه تحت عناوین پرمعنای «یالثارات الخامنه‌ای» و «نحن منتقمون» تدوین و آماده برگزاری است.

وی با تاکید بر روحیه استکبارستیزی آحاد مردم افزود: این تجمعات با شعار محوری و قاطع «می‌جنگیم می‌میریم، سازش نمی‌پذیریم» و با مشارکت و هم‌افزایی ستاد مردمی منتقمان امام شهید امت و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه، در شب‌های متوالی برگزار خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه در ادامه با تشریح دقیق جزئیات زمانی و مکانی این تجمعات در بدنه برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، گفت: بخش اول این مراسم تحت عنوان «ویژه‌برنامه شب هفتم دفن آقای شهید ایران» برگزار می‌شود. بر این اساس،این تجمعات در روز شنبه ۲۰ تیرماه با حرکت و تجمع مردمی از میدان مرکزی به سمت چهارراه نوبهار آغاز می‌شود و در روز یکشنبه ۲۱ تیرماه، خروش مردم انقلابی از میدان جمهوری به سمت چهارراه هلال احمر رقم خواهد خورد.

وی اضافه کرد: در ادامه این برنامه‌ها، روز دوشنبه ۲۲ تیرماه، تجمع از میدان اول کارمندان به سمت مسجد بقیه‌الله (عج) برنامه‌ریزی شده و در روز سه‌شنبه ۲۳ تیرماه نیز مسیر حرکت از میدان تعاون به سمت هتل آزادگان خواهد بود. همچنین برنامه روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه و شب ۱۳۷ اجتماعات از بلوار طاق‌بستان از مقابل درب حوزه علمیه آغاز شده و به سمت بریدگی مرادحاصل ادامه خواهد یافت.

حجت‌الاسلام عبدی در خصوص برنامه‌های پایانی هفته بیستم تجمعات تصریح کرد: در روز پنجشنبه ۲۵ تیرماه، ویژه‌برنامه شب هفتم «آقای شهید ایران» با اولین سالگرد شهادت حاج محمد سعید ایزدی (معروف به حاج رمضان) مقارن شده است که این مراسم از مسیر چهارراه شهید مدرس به سمت میدان آیت‌الله کاشانی برگزار می‌شود.

وی افزود: حسن ختام برنامه‌های این هفته در روز جمعه ۲۶ تیرماه، اختصاص به «ویژه‌برنامه گرامیداشت امام شهید» دارد. این مراسم پرفیض با حضور مداح اهل‌بیت (ع) حاج نریمان پناهی، از میدان غدیر به سمت میدان آیت‌الله جلیلی برگزار خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه در پایان با دعوت از آحاد مردم ولایت‌مدار و انقلابی خاطرنشان کرد: تمامی این تجمعات باشکوه هر شب از ساعت ۲۱ آغاز می‌شود و از عموم مردم دعوت می‌شود تا با حضور پرشور خود، بار دیگر با آرمان‌های شهدا و ولایت تجدید میثاق کنند.