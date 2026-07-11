به گزارش خبرنگار مهر، رضا نیازی، بعدازظهر شنبه در نشست شورای سیاستگذاری تئاتر استان، بر ضرورت تدوین راهبردهای عملیاتی و هدفمند برای توسعه هنرهای نمایشی تأکید کرد و گفت: شورای سیاستگذاری تئاتر بهعنوان اتاق فکر و مرجع تصمیمسازی این حوزه، باید مسیر حرکت تئاتر لرستان را بر اساس برنامهای منسجم و آیندهنگر ترسیم کند.
وی در ابتدای سخنان خود با تسلیت ایام شهادت و تشییع رهبر شهید انقلاب، اظهار داشت: اعضای شورای سیاستگذاری تئاتر از جمله هنرمندان و صاحبنظران باسابقه این حوزه هستند و انتظار میرود با بهرهگیری از تجربه و ظرفیتهای موجود، سند راهبردی یکسالهای برای تئاتر استان تدوین کنند تا برنامهها و فعالیتهای این حوزه با انسجام و هدفگذاری دقیق دنبال شود.
جشنوارهها باید بر پایه پژوهش و برنامهریزی برگزار شوند
معاون هنری ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با اشاره به ضرورت اثربخش بودن فعالیتهای فرهنگی و هنری، افزود: از نگاه ما، اجرای برنامههایی که فاقد نتیجه و دستاورد مشخص باشند، نمیتواند پاسخگوی نیازهای جامعه هنری باشد؛ از اینرو جشنوارههای تئاتری باید حاصل یک فرآیند پژوهشی، برنامهریزیشده و هدفمند باشند.
نیازی تصریح کرد: اگر قرار است جشنوارهای برگزار شود، باید با رعایت استانداردهای حرفهای، کیفیت مطلوب و برنامهریزی دقیق همراه باشد تا بتواند آثار ماندگار و ارزشمند برای تئاتر استان بر جای بگذارد.
آموزش، مهمترین سرمایهگذاری برای آینده تئاتر لرستان
وی با تأکید بر نقش آموزش در ارتقای هنرهای نمایشی، گفت: مهمترین سرمایهگذاری ما باید در مسیر افزایش دانش، مهارت و آگاهی فعالان تئاتر استان باشد، چرا که توسعه آموزشهای تخصصی، زمینهساز تولید آثار حرفهای، خلاقانه و باکیفیت خواهد بود.
معاون هنری ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان افزود: هر اندازه سطح علمی و تخصصی هنرمندان تئاتر ارتقا یابد، کیفیت تولیدات نمایشی نیز افزایش خواهد یافت و این موضوع به رشد جایگاه تئاتر لرستان در سطح ملی کمک میکند.
تئاتر باید در ایجاد نشاط اجتماعی نقشآفرین باشد
نیازی در پایان با اشاره به ظرفیت هنر نمایش در ارتقای نشاط اجتماعی، خاطرنشان کرد: هدف ما صرفاً برگزاری چند رویداد مقطعی و گذرا نیست، بلکه تلاش میکنیم با برنامهریزی دقیق و بهرهگیری از ظرفیتهای هنری استان، اقداماتی ماندگار، اثرگذار و ارزشآفرین برای جامعه هنری و مخاطبان تئاتر رقم بزنیم.
وی تأکید کرد: تئاتر میتواند نقش مهمی در افزایش امید، نشاط اجتماعی و پویایی فرهنگی ایفا کند و برنامهریزیهای این حوزه نیز باید در همین مسیر و با نگاه بلندمدت دنبال شود.
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