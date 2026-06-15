جزئیات افزایش حقوق اعضای هیئت علمی غیرپزشکی دانشگاه آزاد اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، دستورالعمل افزایش حقوق و مزایای اعضای هیئت علمی غیرپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۱۴۰۵ را به رؤسای استان‌ها و واحدهای مستقل دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شد. بر اساس این بخشنامه، حقوق مبنا برای اعضای هیئت علمی تمام‌وقت نوع (الف) ۳۵ درصد افزایش می‌یابد و فوق‌العاده حق مرتبه علمی این گروه نیز تا ۶۰ درصد رشد خواهد داشت.

در بخشی از این دستورالعمل آمده است: در راستای اصلاح آیین‌نامه جبران خدمات اعضای هیئت علمی با رویکرد افزایش عملکرد و تکریم به عنوان اقدامات راه‌کنش‌های کلان و راهبردی بسته کاری دستیابی به سازمان یادگیرنده در سند تحول و تعالی دانشگاه و بر اساس مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ کمیسیون دائمی هیئت امنای مرکزی و تأیید ریاست هیئت امنای دانشگاه، حقوق و مزایای اعضای هیئت علمی غیرپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۴ به شرح زیر قابل پرداخت است.

افزایش حقوق اعضای هیئت علمی

بر اساس این دستورالعمل، افزایش سالانه حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه در مراتب علمی استاد، دانشیار، استادیار، مربی و مربی آموزشیار اعم از رسمی قطعی، رسمی آزمایشی، پیمانی و قراردادی در آیتم‌های حکمی «حقوق مبنا» و «مابه‌التفاوت حقوق کامل و مبنا» برای اعضای هیئت علمی تمام‌وقت نوع (الف) به میزان ۳۵ درصد، برای اعضای هیئت علمی نوع (ب) به میزان ۳۰ درصد و برای اعضای هیئت علمی نیمه‌وقت به میزان ۳۵ درصد نسبت به سال ۱۴۰۴ تعیین شده است.

همچنین «فوق‌العاده حق مرتبه علمی» برای اعضای هیئت علمی تمام‌وقت نوع (الف) به میزان ۶۰ درصد، برای نوع (ب) ۳۰ درصد و برای اعضای هیئت علمی نیمه‌وقت نیز به میزان ۳۵ درصد نسبت به سال ۱۴۰۴ افزایش می‌یابد.

در بخش دیگری از این دستورالعمل آمده است؛ حق سنوات بر اساس میزان درصد سنوات از حقوق مبنا برای اعضای هیئت علمی تمام‌وقت نوع (الف) و نوع (ب) از تاریخ ۱۴۰۵.۰۱.۰۱ و مطابق مبالغ مندرج در جداول مربوطه قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود.

مطابق این دستورالعمل، حق سنوات اعضای هیئت علمی نیمه‌وقت نیز افزایش می‌یابد و مبنای محاسبه حق سنوات اعضای هیئت علمی، ترفیع پایه بوده و به سابقه کار (تاریخ استخدام) ارتباطی ندارد.

در این ابلاغیه تأکید شده است که مؤلفه‌های فوق‌العاده خاص عملکرد واحد و حق جذب که متأثر از حقوق مبنا هستند، مجدداً مشمول افزایش سالانه نخواهند شد.

جزئیات مزایا و فوق‌العاده‌ها

بر اساس این بخشنامه، حق تأهل مبلغ ۲۱ میلیون و ۸۴۶ هزار و ۳۹۶ ریال تعیین شده است. این مبلغ برای اعضای دارای بیش از دو فرزند به ۲۸ میلیون و ۴۰۰ هزار و ۳۱۴ ریال افزایش می‌یابد.

حق اولاد برای هر فرزند ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار و ۵۵۰ ریال تعیین شده و برای فرزند سوم و بیشتر، مبلغ ۱۹ میلیون و ۹۵۰ هزار و ۶۶۰ ریال در نظر گرفته شده است. همچنین حق اولاد مشمول کسر بیمه نخواهد شد. بر اساس این دستورالعمل، حق مسکن ۳۰ میلیون ریال و کمک‌هزینه اقلام مصرفی خانوار ۲۲ میلیون ریال تعیین شده است.

همچنین مطابق سال گذشته، مبلغ ۴ درصد صندوق پس‌انداز سهم کارفرمای اعضای هیئت علمی عضو همچنان تحت عنوان فوق‌العاده حمایت از صندوق پس‌انداز به عنوان یکی از اقلام حکمی در احکام کارگزینی درج و پرداخت خواهد شد و ۶ درصد صندوق پس‌انداز سهم اعضای هیئت علمی از حقوق آنان کسر نخواهد شد.

سقف پاداش پایان خدمت

در سال ۱۴۰۵ سقف پاداش پایان خدمت کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی به ازای هر سال خدمت و حداکثر تا ۳۰ سال، بر اساس ۱۵۰ درصد مبلغ مندرج در قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت، به ازای هر سال تا مبلغ ۳۷۵ میلیون ریال و حداکثر تا ۳۰ سال تا سقف ۱۱ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال محاسبه و پرداخت می‌شود.

در تبصره‌های این بخش آمده است که اقلامی از جمله حق تأهل، حق اولاد، حق مسکن، فوق‌العاده حمایت از صندوق پس‌انداز، فوق‌العاده اثربخشی، حق جذب سرآمدی، حق جذب حرفه‌ای و تفاوت تطبیق حکم حقوقی کارگزینی در محاسبه پاداش پایان خدمت اعمال نخواهد شد. همچنین فوق‌العاده اثربخشی در محاسبه بازخرید ذخیره مرخصی استحقاقی اعمال نمی‌شود.

بر اساس این ابلاغیه، اعضای هیئت علمی بازنشسته سایر ارگان‌ها و اعضای نیمه‌وقت از دریافت اقلامی همچون حق تأهل، حق اولاد، حق مسکن، فوق‌العاده اثربخشی و کمک‌هزینه اقلام مصرفی خانوار برخوردار نخواهند بود.

حق جذب، اضافه‌کاری و سایر احکام

مطابق دستورالعمل جدید، میزان افزایش فوق‌العاده اثربخشی برای هر یک از اعضای هیئت علمی دارای سمت ۴۴ ساعته توسط رؤسای واحدهای دانشگاهی در سامانه ساجد و بر اساس محدوده کف و سقف مجاز تعیین خواهد شد و درصد مربوطه تا پایان سال ۱۴۰۵ ملاک عمل خواهد بود. همچنین از تاریخ ۱۴۰۵.۰۱.۰۱ نحوه محاسبه یک ساعت اضافه‌کاری برای اعضای هیئت علمی دارای پست اجرایی تا سقف ۶۰ ساعت قابل محاسبه و پرداخت است.

در بخش دیگری از این دستورالعمل آمده است که حق جذب سرآمدی اعضای هیئت علمی پیوسته نوع (الف) مطابق سال گذشته و بدون افزایش، مبلغ ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال تعیین شده و دریافت آن منوط به اخذ پایه سالانه یا پایه تشویقی در یک سال اخیر است.

همچنین حق جذب حرفه‌ای به مبلغ ۳۰ میلیون ریال برای اعضای هیئت علمی پیوسته نوع (الف) که در سه سال نخست استخدام قرار دارند، در حکم حقوقی آنان درج خواهد شد. بر اساس این ابلاغیه، حق سرپرستی و حق مسئولیت نسبت به سال ۱۴۰۴ معادل ۲۰ درصد افزایش یافته و حق مأموریت روزانه اعضای هیئت علمی نیز با رعایت سقف و کف تعیین‌شده قابل پرداخت خواهد بود.

اجرای احکام از ابتدای سال

در این بخشنامه تصریح شده است که افزایش‌های مندرج شامل واحدهای برون‌مرزی دانشگاه نبوده و این واحدها تابع دستورالعمل‌های مربوطه خواهند بود. همچنین افزایش حقوق اعضای هیئت علمی وابسته مشمول مفاد این دستورالعمل نیست و دستورالعمل مربوط به آنان متعاقباً ابلاغ خواهد شد. کلیه واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه موظف‌اند ضمن اعمال افزایش‌ها و صدور احکام حقوقی اعضای هیئت علمی واجد شرایط از تاریخ ۱۴۰۵.۰۱.۰۱، نسبت به پرداخت حقوق با افزایش‌های اعلام‌شده در سامانه ساجد اقدام کنند.