خاموشی برنامه ریزی شده برای مشهد اعلام نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر،علیرضا کاشی اظهار کرد: در فصل تابستان و با افزایش قابل توجه دمای هوا، مصرف برق نیز به دلیل استفاده از وسایل سرمایشی افزایش زیادی پیدا میکند. بر اساس اعلام سازمان هواشناسی نیز دمای هوا نسبت به سال گذشته حدود یک تا دو درجه افزایش داشته و همین موضوع سبب شده مصرف انرژی در شبکه بیشتر شود.
سخنگوی شرکت توزیع برق مشهد افزود: تا این لحظه برنامهای برای اعلام جداول مدیریت بار یا همان خاموشیهای برنامه ریزی شده برای شهروندان مشهدی اعلام نشده و تلاش مجموعه صنعت برق این است که چنین برنامهای به مردم اعلام نشود.
وی ادامه داد: در برخی موارد ممکن است قطعیهایی به صورت مقطعی رخ دهد که ناشی از حوادث شبکه یا افزایش ناگهانی مصرف برق است. در چنین شرایطی ممکن است بخشی از شبکه دچار اختلال شود، اما این موارد معمولا محدود بوده و در سطح چند مشترک یا یک محدوده کوچک اتفاق میافتد.
کاشی با اشاره به نظارت بر مصرف مشترکان پرمصرف گفت: مشترکان پرمصرف به طور کامل رصد میشوند. در صورتی که مصرف یک مشترک چند برابر الگوی تعیین شده باشد، علاوه بر صدور قبض برق با رقم بالاتر، مدیریت مصرف برای آن مشترک اعمال میشود تا فشار بیش از حد به شبکه وارد نشود.
سخنگوی شرکت توزیع برق مشهد همچنین درباره کنترل مصرف برق در دستگاههای اجرایی اظهار کرد: در سازمان ها، ادارات، بانکها و ساختمانهای وابسته به دستگاههای اجرایی سامانههای کنترل هوشمند نصب شده و مصرف برق این مراکز به صورت مستمر پایش میشود. اگر مصرف آنها از حد استاندارد تعیین شده بیشتر شود، سامانههای هوشمند به صورت خودکار مصرف را محدود میکنند.
وی با تأکید بر نقش شهروندان در مدیریت مصرف برق گفت: از مردم درخواست میکنیم در مدیریت مصرف برق همکاری لازم را داشته باشند. تنظیم دمای کولرهای گازی روی ۲۵درجه، استفاده از کولرهای آبی در دور کند و خاموش کردن چراغهای اضافی میتواند به کاهش مصرف برق و تأمین برق پایدار برای شهر کمک زیادی کند.
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