به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاشی اظهار کرد: به دنبال افزایش ناگهانی دمای هوا و رسیدن دمای مشهد به حدود ۴۰ درجه، مدیریت اضطراری بار شبکه برق در برخی مناطق شهر آغاز شد و به ناچار قطعی‌های چرخشی برق بدون اطلاع‌رسانی قبلی اجرایی شد.

سخنگوی شرکت برق مشهد گفت: قرار نبود اجرای این برنامه از امروز آغاز شود و پیش‌بینی شده بود طی روزهای آینده اطلاع‌رسانی و جدول قطعی‌ها انجام شود، اما گرمای شدید و ناگهانی امروز هوا شرایط اضطراری ایجاد کرد.

وی ادامه داد: با آغاز روزهای گرم در کشور و افزایش قابل توجه مصرف برق به دلیل استفاده گسترده از سامانه‌های سرمایشی، حفظ پایداری شبکه در دستور کار شرکت برق مشهد قرار گرفته است.

کاشی افزود: تلاش داشتیم مدیریت مصرف در بخش خانگی انجام نشود اما افزایش ناگهانی و شدید دما شبکه را تحت فشار قرار داد و برای جلوگیری از قطعی گسترده ناچار به اجرای مدیریت بار در برخی مناطق شدیم.

سخنگوی شرکت برق مشهد با اشاره به مناطق دارای محدودیت بار اظهار کرد: هم‌اکنون بخش‌هایی از خیابان‌های مجیدیه، رسالت، سیدرضی، دانشجو، طلاب، بلوار فردوسی و محلاتی از فرامرز عباسی با قطعی موقت برق مواجه هستند.

وی ادامه داد: مدت زمان قطعی برق در هر منطقه بین ۱۵ تا ۳۰ دقیقه خواهد بود و امروز مناطق مختلف به صورت چرخشی با محدودیت بار مواجه می‌شوند که میزان و تداوم آن به شرایط مصرف و امکان مدیریت بار شبکه بستگی دارد.

کاشی با تأکید بر نقش همکاری مردم در عبور از شرایط اوج مصرف برق گفت: کاهش مصرف هر مشترک حتی به اندازه خاموش کردن یک لامپ می‌تواند در مجموع معادل مصرف برق یک شهرک صنعتی صرفه‌جویی ایجاد کند.

سخنگوی شرکت برق مشهد همچنین درباره اختلال در سامانه پاسخگویی ۱۲۱ بیان کرد: شرکت برق مشهد حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار مشترک دارد در حالی که تعداد نیروهای پاسخگو محدود است و افزایش همزمان تماس‌ها امکان پاسخگویی به همه مشترکان را دشوار کرده است.

وی افزود: سامانه «برق من» نیز به دلیل افزایش مراجعات و حجم بالای درخواست‌ها با محدودیت مواجه شده و امکان ارائه خدمات به ظرفیت کل کشور را ندارد.

کاشی خاطرنشان کرد: تلاش می‌شود از طریق اطلاع‌رسانی رسانه‌ها، مردم از برنامه خاموشی‌های احتمالی و جدول قطعی مناطق مطلع شوند تا مدیریت مصرف با همکاری شهروندان انجام و از بروز قطعی‌های گسترده جلوگیری شود.