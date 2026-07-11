محمد رجائیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حل چالشهای آلومینیوم در گرو همگرایی سهامداران و نگاه راهبردی به فوتبال بهعنوان سرمایه اجتماعی و اقتصادی است.
وی افزود: باشگاه آلومینیوم در ایفای نقش اجتماعی و ایجاد نشاط عمومی موفق عمل کرده، اما تحقق کامل منافع اقتصادی و بازگشت سرمایه شرکت همچنان نیازمند برنامهریزی و حمایت بیشتر است.
رجائیان تصریح کرد: برداشت مطالبات توسط سازمان تأمین اجتماعی از حساب باشگاه، نگاهها را نسبت به حمایت از فوتبال تغییر داد و اکنون باشگاه با بودجهای انقباضی اداره میشود.
وی ادامه داد: بودجه باشگاه آلومینیوم در مقایسه با بسیاری از باشگاههای لیگ برتری پایینتر است و کاهش بیشتر آن، اداره باشگاه را با مشکل مواجه خواهد کرد.
مدیرعامل باشگاه آلومینیوم اراک تاکید کرد: الزامات حرفهایسازی، هزینهها و تعهدات جدیدی را به باشگاه تحمیل کرده و آلومینیوم باید در حوزههای زیرساختی، حقوقی، مالی و منابع انسانی استانداردهای لازم را رعایت کند.
وی افزود: در فرآیند اخذ مجوز حرفهای، حدود ۶ هزار فایل و مدرک ترجمه، آمادهسازی و بارگذاری شد و باشگاه آلومینیوم موفق شد بدون جریمه مجوز حرفهای را دریافت کند که حاصل تلاش مستمر مجموعه باشگاه است.
رجاییان بیان کرد: دستیابی به سهمیه آسیایی و حضور در جمع مدعیان لیگ برتر، نیازمند افزایش سطح سرمایهگذاری است و با منابع فعلی تحقق این اهداف دشوار خواهد بود.
وی گفت: جلسات متعددی با حضور استاندار مرکزی و نمایندگان مجلس استان برگزار شد و نتیجه بررسیها، حمایت از حفظ و تقویت باشگاه بود.
باشگاه آلومینیوم با وجود محدودیتهای مالی، مسیر حرفهایسازی را بدون جریمه طی کرد
مدیرعامل باشگاه آلومینیوم اراک با اشاره به موفقیتهای باشگاه در حوزه استعدادیابی و درآمدزایی گفت: باشگاه آلومینیوم در حوزه پرورش و توسعه بازیکن به سطح باشگاههای مطرحی مانند سپاهان و فولاد نزدیک شده و در برخی بخشها از این باشگاهها پیشی گرفته است.
وی افزود: بیش از ۱۰ باشگاه برای جذب بازیکنان پرورشیافته در آلومینیوم درخواست ارائه کردهاند و ارزش برخی بازیکنانی که با قراردادهای حدود ۲۰۰ میلیون تومانی جذب شدند و اکنون به ۲۰ تا ۵۰ میلیارد تومان رسیده که نشاندهنده موفقیت مدل سرمایهگذاری باشگاه در حوزه استعدادیابی است.
رجاییان تصریح کرد: برخی بازیکنان امکان فسخ قرارداد داشتند اما جدایی احتمالی نفرات نگرانی ایجاد نمیکند چراکه آلومینیوم بازیکنانی را جذب میکند که به نام باشگاه، شهر اراک و هواداران متعهد باشند.
وی ادامه داد: شرکت آلومینیوم بهدنبال فروش یا واگذاری باشگاه نیست، بلکه در حال بررسی راهکارهایی برای ایجاد درآمد پایدار و تقویت منابع مالی باشگاه خواهد بود.
کمآبی، تهدیدی جدی برای آینده زمینهای چمن فوتبال اراک است
مدیرعامل باشگاه آلومینیوم اراک یکی از مهمترین مشکلات باشگاه را کمبود زیرساختهای استاندارد عنوان کرد و گفت: اراک همچنان از زیرساخت استاندارد زمین چمن مصنوعی محروم است و زمین موجود نیز با وجود تلاشهای انجامشده، هنوز به معیارهای کامل استانداردهای حرفهای نرسیده است.
وی افزود: کاهش منابع آبی، یکی از تهدیدهای جدی برای زمینهای چمن فوتبال است و برخی زمینها به دلیل مشکلات ناشی از کمآبی و کیفیت نامناسب آب، بهطور کامل از چرخه بهرهبرداری خارج شدهاند.
رجاییان تصریح کرد: با فرصتدادن به باشگاه برای جذب بازیکنان جوان و اجرای برنامههای بلندمدت، مسیر موفقیت و دستیابی به جایگاههای مطلوب فراهم شده است.
وی ادامه داد: سرمربی تیم آلومینیوم اراک پس از سه فصل عملکرد موفق، پیشنهادهایی دریافت کرده و در حال بررسی است و باشگاه نیز با توجه به خدمات ارزشمند او به فوتبال اراک، به تصمیم نهایی وی احترام میگذارد.
رجاییان تاکید کرد: فوتبال حرفهای به سمت خودکفایی اقتصادی حرکت میکند و باشگاهها باید بر درآمدهای پایدار از جمله حق پخش، روز مسابقه، اسپانسرینگ و توسعه بازار نقلوانتقالات تمرکز کنند.
مدیرعامل باشگاه آلومینیوم اراک گفت: باشگاه آلومینیوم نیز طی سالهای اخیر با ورود جدی به حوزه پرورش و فروش بازیکن، این مسیر را دنبال کرده و ادامه خواهد داد.
وی بیان کرد: باشگاه آلومینیوم بر پایه ساختار و فلسفه مشخص اداره میشود و وابسته به افراد نیست و جابجایی بازیکنان نیز بخشی طبیعی از فوتبال حرفهای است.
رجاییان با اشاره به شرایط ویژه کشور پس از جنگ تحمیلی رمضان افزود: در مقطعی که کارخانه آلومینیوم با آسیبهایی مواجه شد، اولویت اصلی بازگشت کارگران به چرخه تولید بود که با پیگیریهای انجامشده، حدود دو سوم نیروها به فعالیت خود بازگشتند.
وی تصریح کرد: مسئولان استان نیز با جدیت پیگیر حفظ و تقویت باشگاه آلومینیوم هستند تا این مجموعه همچنان در حوزه ورزش حرفهای، امیدآفرینی و ایجاد نشاط اجتماعی نقشآفرین باشد.
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