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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۶

استعفای محمد رجاییان از مدیرعاملی باشگاه فوتبال آلومینیوم اراک

استعفای محمد رجاییان از مدیرعاملی باشگاه فوتبال آلومینیوم اراک

اراک- محمد رجاییان با انتشار پیامی، از سمت مدیرعاملی باشگاه فوتبال آلومینیوم اراک استعفا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رجاییان با انتشار پیامی، از سمت مدیرعاملی باشگاه فوتبال آلومینیوم اراک استعفا کرد.

در این پیام آمده است: پس از سال‌ها خدمت در مجموعه باشگاه آلومینیوم اراک و با هدف فراهم شدن شرایط برای آغاز فصلی تازه در مسیر پیشرفت باشگاه، تصمیم به کناره‌گیری از مسئولیت مدیرعاملی گرفتم. از اعضای هیئت‌مدیره، کادر فنی، بازیکنان، کارکنان باشگاه، هواداران پرشور و تمامی کسانی که در این سال‌ها همراه و حامی باشگاه بودند، صمیمانه قدردانی می‌کنم.

این پیام می افزاید: امیدوارم آلومینیوم اراک همچنان در مسیر موفقیت، سربلندی و افتخار گام بردارد و آینده‌ای روشن در انتظار این باشگاه مردمی باشد.

رجاییان در پایان برای مجموعه باشگاه آلومینیوم اراک در ادامه مسیر آرزوی موفقیت کرد.

کد مطلب 6895921

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