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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۵۴

انتقال هوایی دو مصدوم دچار قطع عضو به خرم‌آباد

انتقال هوایی دو مصدوم دچار قطع عضو به خرم‌آباد

خرم‌آباد- سرپرست اورژانس پیش‌بیمارستانی لرستان از انتقال هوایی دو مصدوم دچار قطع عضو به مرکز استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی صفدری شامگاه شنبه از انجام دو عملیات موفق انتقال هوایی مصدومان دچار قطع عضو به مرکز استان خبر داد و به خبرنگاران گفت: سرعت عمل نیروهای اورژانس و استفاده از ظرفیت اورژانس هوایی، نقش مهمی در تسریع روند درمان این بیماران داشت.

صفدری اظهار کرد: متأسفانه دو نفر از هم‌استانی‌ها در حوادثی جداگانه دچار قطع عضو شدند که با توجه به شدت آسیب‌های وارده، انتقال سریع آنان به مرکز درمانی تخصصی ضروری بود.

وی افزود: پس از حضور نیروهای اورژانس در محل حادثه، اقدامات اولیه درمانی، کنترل وضعیت عمومی و تثبیت علائم حیاتی مصدومان انجام شد و سپس با هماهنگی مرکز هدایت عملیات بحران و فوریت‌های پزشکی (MCMC) دانشگاه علوم پزشکی لرستان، عملیات انتقال هوایی آنان در دستور کار قرار گرفت.

سرپرست اورژانس پیش‌بیمارستانی لرستان ادامه داد: برای انتقال این دو مصدوم از ظرفیت بالگردهای اورژانس مستقر در شهرستان‌های الیگودرز و بروجرد استفاده شد و مصدومان در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بیمارستان شهدای عشایر خرم‌آباد، به‌عنوان مرکز تخصصی درمان، منتقل شدند تا روند درمان و اقدامات جراحی لازم برای آنان انجام شود.

صفدری با تأکید بر اهمیت اورژانس هوایی در نجات جان بیماران و مصدومان بدحال، گفت: بهره‌گیری از این ظرفیت در حوادثی که زمان نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ جان یا عضو مصدوم دارد، موجب کاهش زمان انتقال و افزایش شانس موفقیت درمان می‌شود.

وی در پایان از همکاری و هماهنگی مؤثر تیم‌های درمانی قدردانی کرد و افزود: از دکتر محمودوند و دکتر شریفیان، جراحان بیمارستان شهدای عشایر خرم‌آباد، به دلیل پذیرش سریع و ارائه خدمات تخصصی به این دو مصدوم، صمیمانه تشکر می‌کنم.

کد مطلب 6885189

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