به گزارش خبرنگار مهر، علی صفدری شامگاه شنبه از انجام دو عملیات موفق انتقال هوایی مصدومان دچار قطع عضو به مرکز استان خبر داد و به خبرنگاران گفت: سرعت عمل نیروهای اورژانس و استفاده از ظرفیت اورژانس هوایی، نقش مهمی در تسریع روند درمان این بیماران داشت.

صفدری اظهار کرد: متأسفانه دو نفر از هم‌استانی‌ها در حوادثی جداگانه دچار قطع عضو شدند که با توجه به شدت آسیب‌های وارده، انتقال سریع آنان به مرکز درمانی تخصصی ضروری بود.

وی افزود: پس از حضور نیروهای اورژانس در محل حادثه، اقدامات اولیه درمانی، کنترل وضعیت عمومی و تثبیت علائم حیاتی مصدومان انجام شد و سپس با هماهنگی مرکز هدایت عملیات بحران و فوریت‌های پزشکی (MCMC) دانشگاه علوم پزشکی لرستان، عملیات انتقال هوایی آنان در دستور کار قرار گرفت.

سرپرست اورژانس پیش‌بیمارستانی لرستان ادامه داد: برای انتقال این دو مصدوم از ظرفیت بالگردهای اورژانس مستقر در شهرستان‌های الیگودرز و بروجرد استفاده شد و مصدومان در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بیمارستان شهدای عشایر خرم‌آباد، به‌عنوان مرکز تخصصی درمان، منتقل شدند تا روند درمان و اقدامات جراحی لازم برای آنان انجام شود.

صفدری با تأکید بر اهمیت اورژانس هوایی در نجات جان بیماران و مصدومان بدحال، گفت: بهره‌گیری از این ظرفیت در حوادثی که زمان نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ جان یا عضو مصدوم دارد، موجب کاهش زمان انتقال و افزایش شانس موفقیت درمان می‌شود.

وی در پایان از همکاری و هماهنگی مؤثر تیم‌های درمانی قدردانی کرد و افزود: از دکتر محمودوند و دکتر شریفیان، جراحان بیمارستان شهدای عشایر خرم‌آباد، به دلیل پذیرش سریع و ارائه خدمات تخصصی به این دو مصدوم، صمیمانه تشکر می‌کنم.