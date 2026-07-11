آیین بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در حرم حضرت معصومه (س) برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، بزرگداشت رهبر شهید انقلاب و شهدای خانواده ایشان شامگاه شنبه از سوی آستان مقدس حرم حضرت فاطمه معصومه (س) در شبستان امام خمینی (ره) برگزار شد.



این مراسم پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء و با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، جمعی از شخصیت‌های حوزوی و مسئولان استانی در حرم مطهر کریمه اهل‌بیت (س) برگزار شد.



حجت الاسلام والمسلمین سید حسین مومنی استاد حوزه علمیه قم در این مراسم در سخنان خود با اشاره به حضور پرشور مردم در آیین‌های تشییع رهبر شهید انقلاب در شهرهای مختلف کشور اظهار کرد: مراسم‌های تشییع رهبر شهید در تهران، قم و مشهد با حضور میلیونی و حماسی ملت برگزار شد و جلوه‌ای از وفاداری مردم به ولایت و آرمان‌های انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشت.



وی افزود: برگزاری مراسم بزرگداشت رهبر شهید در کشور عراق نیز نشان‌دهنده عمق پیوند ملت عراق با ولایت و ارادت آنان به این مسیر است.



مومنی گفت: یکی از مطالبات برجسته مردم در این مراسم‌ها خون‌خواهی رهبر شهید بوده است و این خواسته باید با جدیت دنبال شود تا دشمن دیگر چنین جسارتی به خود ندهد.



در ادامه این مراسم، اسلام میرزایی از مداحان اهل‌بیت (ع) با مرثیه‌سرایی و ذکر مصائب اهل‌بیت (ع) به سوگواری پرداخت و حاضران نیز در فضایی آکنده از اندوه و معنویت در این آیین عزاداری حضور یافتند.

در این مراسم حاضرین شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل و شعار انتقام خواهی از خپت رهبر شهید را سر دادند.