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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۶:۵۸

جزئیات نامه‌ای با مضمون افزایش تاب‌آوری نظام دارویی کشور

جزئیات نامه‌ای با مضمون افزایش تاب‌آوری نظام دارویی کشور

رئیس انجمن داروسازان ایران، در نامه‌ای به رئیس سازمان غذا و دارو، پیشنهادی را جهت افزایش تاب‌آوری نظام دارویی کشور در برابر تهدیدات مطرح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام کلانتری خاندانی، رئیس انجمن داروسازان ایران، در نامه‌ای به مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، پیشنهادی را برای تدوین فرمولاری ملی داروهای ترکیبی ایران، مطرح کرد.

جزئیات نامه‌ای با مضمون افزایش تاب‌آوری نظام دارویی کشور

رئیس انجمن داروسازان ایران، این پیشنهاد را در جهت بسترسازی برای افزایش تاب آوری نظام عرضه داروی کشور در برابر تهدیدات اقتصادی و نظامی، پاسخگویی سریع به کمبودهای مقطعی اشکال دارویی، نیاز روز افزون به درمان‌های شخصی‌سازی شده، و همزمان، لزوم تثبیت هر چه بیشتر جایگاه داروسازان شاغل در سطح عرضه در زنجیره تامین دارو دانست و بر ضرورت تدوین فرمولاری ملی داروهای ترکیبی ایران، شامل مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها، راهنماها، فرآیندها و استانداردهای ساخت و تامین کیفیت محصول تاکید نمود.

کد مطلب 6885212
حبیب احسنی پور

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