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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱:۰۵

حماسه حضور چابهاری ها به شب صد و سی و دوم رسید

حماسه حضور چابهاری ها به شب صد و سی و دوم رسید

چابهار- مردم شهر چابهار در صد و سی و دومین شب از شهادت قائد امت، همچنان سنگر خیابان را حفظ کرده اند.

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کد مطلب 6885321

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