https://mehrnews.com/x3cxHM ۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱:۰۵ کد مطلب 6885321 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱:۰۵ حماسه حضور چابهاری ها به شب صد و سی و دوم رسید چابهار- مردم شهر چابهار در صد و سی و دومین شب از شهادت قائد امت، همچنان سنگر خیابان را حفظ کرده اند. دریافت 43 MB کد مطلب 6885321 کپی شد مطالب مرتبط فرمانده سپاه چابهار: خونخواهی مردم سیستان برگ زرین تاریخ اسلام است اجتماع چابهاریها در خونخواهی از رهبر شهید اجتماع چابهاری ها به شب ۱۳۰ رسید برچسبها تجمع مردمی بندر چابهار رهبر شهید
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