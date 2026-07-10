https://mehrnews.com/x3cwX3 ۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۳:۳۲ کد مطلب 6883521 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۳:۳۲ اجتماع چابهاری ها به شب ۱۳۰ رسید چابهار- مردم شهر چابهار در صد و سی امین شب از شهادت قائد امت، تجمع با شکوهی برگزار کردند. دریافت 44 MB کد مطلب 6883521 کپی شد مطالب مرتبط جزئیات حمله آمریکا به بندر چابهار؛ مرکز کنترل دریایی هدف قرار گرفت جمع آوری ۸۲ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز در نیکشهر ظلم در خانواده ریشه فساد در جامعه است عزاداری کفن پوشان سیستانی در حرم مطهر رضوی فقرای آبرومند را پنهانی یاری کنیم «سیدعلی»؛ پدری که مرزهای قومیت و مذهب را شکست برچسبها بندر چابهار سیستان و بلوچستان تجمع مردمی
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