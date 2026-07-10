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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۰:۱۴

اجتماع چابهاری‌ها در خونخواهی از رهبر شهید

اجتماع چابهاری‌ها در خونخواهی از رهبر شهید

چابهار- مردم شهر ساحلی چابهار در حمایت از نیروهای مسلح و خونخواهی از رهبر شهید، اجتماع برگزار کردند.

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کد مطلب 6884272

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