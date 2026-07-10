https://mehrnews.com/x3cxgn ۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۰:۱۴ کد مطلب 6884272 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۰:۱۴ اجتماع چابهاریها در خونخواهی از رهبر شهید چابهار- مردم شهر ساحلی چابهار در حمایت از نیروهای مسلح و خونخواهی از رهبر شهید، اجتماع برگزار کردند. دریافت 64 MB کد مطلب 6884272 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع چابهاری ها به شب ۱۳۰ رسید «سیدعلی»؛ پدری که مرزهای قومیت و مذهب را شکست اجتماع باشکوه مردم سلماس در بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اجتماع چابهاریها زیر آتش دشمن آمریکایی صهیونیستی قرار شبانه لاهیجانی ها به شب صد و سی و دوم رسید برچسبها چابهار تجمع مردمی رهبر شهید
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