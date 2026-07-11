https://mehrnews.com/x3cxJ4 ۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱:۴۰ کد مطلب 6885335 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱:۴۰ برگزاری مراسم بزرگداشت امام شهید در خلیلآباد خلیل آباد- مراسم بزرگداشت رهبر شهید با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان در مسجد جامع خلیل آباد برگزار شد. دریافت 21 MB کد مطلب 6885335 کپی شد مطالب مرتبط دومین شب بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در حرم امام رضا (ع) بغض زائران رضوی برای آقای شهید ایران اتحاد کشورهای اسلامی رمز احیای تمدن بزرگ اسلامی است پیام اقتدار میهن در دستان بانوی چنارانی برای جهانیان ادامه خدمترسانی موکبهای قوچانی در روزهای بعد تشییع رهبر شهید مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در کاشمر برچسبها رهبر شهید شهرستان خلیل آباد خراسان رضوی
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