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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱:۴۰

برگزاری مراسم بزرگداشت امام شهید در خلیل‌آباد

برگزاری مراسم بزرگداشت امام شهید در خلیل‌آباد

خلیل آباد- مراسم بزرگداشت رهبر شهید با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان در مسجد جامع خلیل آباد برگزار شد.

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کد مطلب 6885335

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