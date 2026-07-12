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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۷

مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در کاشمر

مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در کاشمر

کاشمر- مراسم بزرگداشت رهبر شهید با حضور اقشار مختلف مردم در مسجد جامع شهرستان کاشمر برگزار شد.

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فیلم: حسین نوری

کد مطلب 6885639

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