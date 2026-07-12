https://mehrnews.com/x3cxQg ۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۷ کد مطلب 6885639 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۷ مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در کاشمر کاشمر- مراسم بزرگداشت رهبر شهید با حضور اقشار مختلف مردم در مسجد جامع شهرستان کاشمر برگزار شد. دریافت 19 MB فیلم: حسین نوری کد مطلب 6885639 کپی شد مطالب مرتبط پیام اقتدار میهن در دستان بانوی چنارانی برای جهانیان بغض زائران رضوی برای آقای شهید ایران نماهنگ «مقتدر مظلوم» برگزاری مراسم بزرگداشت امام شهید در خلیلآباد دومین شب بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در حرم امام رضا (ع) برچسبها رهبر شهید شهر کاشمر خراسان رضوی
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