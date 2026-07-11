اتحاد کشورهای اسلامی رمز احیای تمدن بزرگ اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر امور خارجه، رئیس مجلس مشورتی و رئیس نهضت اسلامی اندونزی، به همراه جمعی از علما و شخصیت‌های دینی این کشور که از سوی رئیس‌جمهور کشور اندونزی برای ادای احترام و عرض تسلیت به مناسبت شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی به ایران اعزام شده‌اند، ضمن زیارت بارگاه منور حضرت رضا (ع) و ادای احترام بر مزار رهبر شهید انقلاب اسلامی، با تولیت آستان قدس رضوی دیدار کردند.

تولیت آستان قدس رضوی در این دیدار با قدردانی از همدردی دولت و ملت اندونزی، بیان کرد: از ابراز همدردی رئیس‌جمهور و ملت اندونزی با ملت ایران صمیمانه سپاسگزارم و خرسندیم که میزبان هیئتی از بزرگ‌ترین کشور اسلامی جهان، جمهوری اندونزی، هستیم.

وی با استناد به آیه شریفه «إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا» گفت: خداوند متعال در این آیه وعده داده است که محبت کسانی را که ایمان آورده و عمل صالح انجام می‌دهند، در دل‌های مردم قرار می‌دهد. ما رهبر شهید عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی را یکی از مصادیق این وعده الهی می‌دانیم.

مروی افزود: رهبر شهید ما در عین حال که یک سیاستمدار باهوش، با سابقه و با تجربه بود، اما در همه مسائل، آنچه همواره کانون و معیار تمام تصمیماتش بود، کسب رضایت خداوند متعال بود و انجام تکلیف دینی و وظیفه الهی بود.

تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به سیره عملی رهبر شهید انقلاب تصریح کرد: همه عمر این مرد بزرگ در مسیر خدمت به مردم و ترویج معارف قرآن و اهل‌بیت (ع) سپری شد. نگاه معظم له تنها معطوف به مردم ایران نبود، بلکه همه انسان‌های تحت ستم را، بدون توجه به دین، مذهب و ملیت، را تحت توجه داشت. آزادی ملت‌ها و رهایی انسان‌ها از سلطه ستمگران، شعار و سیره عملی این شهید بزرگوار بود و از همین رو خداوند محبت او را در دل مسلمانان و آزادگان جهان قرار داد.

وی با اشاره به مراسم تشییع باشکوه و میلیونی رهبر شهید انقلاب گفت: حضور ده‌ها میلیونی مردم در مراسم تشییع این بزرگوار، جلوه‌ای از همین محبوبیت الهی است؛ مراسمی که تنها به شیعیان اختصاص نداشت، بلکه پیروان مذاهب مختلف اسلامی و پیروان دیگر ادیان نیز در ایران و عراق در آن حضور یافتند. حقیقتا معتقد هستیم اگر این مراسم تشییع در دیگر کشورهای اسلامی نیز صورت می‌گرفت، مثل کشور عراق، با آن شور و هیجان و حضور میلیونی مردم مورد استقبال واقع می‌شد.

دشمن در محاسبات خود دچار خطا شد

مروی با اشاره به حمله جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان، اظهار کرد: آمریکای جنایتکار و رژیم کودک‌کش صهیونیستی تصور می‌کردند با کشتن رهبر نظام و انقلاب، جمهوری اسلامی از هم می‌پاشد. از این رو در یک عملیات جنایتکارانه، رهبر انقلاب اسلامی و جمعی از مقامات ارشد نظامی ما را به شهادت رساندند. این خسارت برای ما بسیار سنگین بود؛ اما نظام جمهوری اسلامی باقی ماند؛ این نشان‌دهنده اولا نصرت خداوند متعال، و ثانیا ساختار محکم و استوار نظام جمهوری اسلامی است که متکی به شخص نیست.

تولیت آستان قدس رضوی افزود: این نشان می‌دهد که اگر پیوندی عمیق بین دولت و ملت وجود داشته باشد و ایمان به خداوند متعال وجود داشته باشد، دشمنان ضعیف‌تر از آن هستند که بتوانند آن کشور و ملت را از پای درآورند.

وی خاطرنشان کرد: این جنگ نشان داد که آمریکا اگر چه ابرقدرت نظامی است، اما این گونه نیست که هرچه اراده کند بتواند انجام دهد. همان‌هایی که جنگ را بر ما تحمیل کردند و گفتند ایران را به عصر حجر باز می‎گردانیم و ایران را نابود می‎کنیم، حالا دست مذاکره به سوی ایران دراز کرده‌اند و این نشان داد که می‌توان با اتحاد و اعتماد به نفس و نترسیدن از دشمن، در مقابل بزرگترین دشمنان اسلام و بشریت یعنی آمریکا ایستادگی کرد.

مروی گفت: ان‌شاءالله کشورهای اسلامی با اتحاد و انسجام و وحدت کلمه بتوانند همان تمدن بزرگی را که پیامبر عظیم‌الشأن (ص) برای مسلمانان به وجود آورد، به عنوان بزرگترین تمدن بشری در عصر حاضر داشته باشند.

گفتنی است؛در ابتدای این دیدار رئیس مجلس مشورتی خلق اندونزی، گفت: از سوی رئیس‌جمهور، دولت و ملت جمهوری اندونزی، مراتب تسلیت، همدردی عمیق و صمیمانه خود را به حضرت‌عالی و همه ملت بزرگ ایران، به مناسبت شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی، عرض می‌کنیم و موفقیت ملت و کشور ایران را از خداوند متعال مسئلت داریم.