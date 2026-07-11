به گزارش خبرنگار مهر، حمیده دانش کاظمی شامگاه شنبه در قرارگاه رسانه سردار شهید نائینی رشت ، با قدردانی از تلاش‌های اصحاب رسانه در روایت حماسه ملت مبعوث شده، بر نقش کلیدی رسانه در مقابله با تحریف واقعیت و وارونه‌سازی رسانه‌های معاند تأکید کرد و گفت: امروز جامعه منتظر بیداری و بیدارکنندگی رسانه‌هاست و رسالت شما از هر مبلغ و استادی خطیرتر است.

دانش کاظمی با اشاره به تغییر نقش رسانه‌ها در دنیای امروز، اظهار کرد: روزگاری اگر کسی می‌خواست خدمتی کند، باید در مسائل مذهبی فعالیت می‌کرد و آموزش‌های دینی می‌داد. اما امروز جامعه منتظر بیداری و بیدارکنندگی رسانه‌هاست. رسانه‌ای که بیدار باشد، به مراتب بیش از یک مبلغ یا استاد دانشگاه می‌تواند تأثیرگذار باشد.

رسالت خطیر اصحاب رسانه

وی افزود: دشمن از طریق رسانه وارد می‌شود و با تکنیک «۱۰ درصد درست، ۹۰ درصد تحریف»، ذهن‌ها را شست‌شو می‌دهد. رسالت رسانه‌های انقلابی، روشنگری در برابر این تحریف‌ها و خنثی‌سازی توطئه‌های دشمن است.

وی ادامه داد: با وجود واقعیت‌ها، رسانه‌های معاند آنقدر یک دروغ را تکرار میکننپ که حتی افراد آگاه نیز به آن باور میکننپ. این نشان می‌دهد که رسانه‌های دشمن، چگونه می‌توانند با تکرار یک دروغ، آن را به حقیقت تبدیل کنند.

دانش کاظمی با تأکید بر رسالت سنگین اصحاب رسانه، تصریح کرد: کاری که رسانه می‌کند، به مراتب از نتیجه کار ما در دانشگاه‌ها و دبیرستان‌ها بیشتر و تأثیرگذارتر است.

وی تصریح کرد: جوانان وظیفه‌ای خطیرتر از یک استاد دانشگاه یا مبلغ دینی بر عهده دارند. امیدوارم خداوند توفیق دهد که رهرو راه شهدا باشیم و بتوانیم یاد آن‌ها را زنده نگه داشته و در مسیر رضایت الهی گام برداریم.