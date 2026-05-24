تبلیغات اسلامی؛ سنگری همیشه بیدار در برابر جنگ شناختی

خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها-راضیه سالاری :وقتی از اهمیت کار فرهنگی در تراز انقلاب صحبت می‌شود، کمتر نامی به اندازه «سازمان تبلیغات اسلامی» گویای عمق مسئولیت و حساسیت لحظه‌ها است. نهادی که شاید در نگاه اول، کارش برگزاری مراسم مذهبی و اعزام مبلغ به نظر آید، اما در باطن، خط مقدم یک جنگ تمام‌عیار روایتی است.

تبلیغات اسلامی در حقیقت، یعنی محافظت از ساده‌ترین و در عین حال عمیق‌ترین لایه‌های باور عمومی؛ جایی که دشمن با تمام توان رسانه‌ای و مجازی خود تلاش می‌کند میان مردم و حقیقت دین، دیوار وارونه‌نمایی و شبهه بسازد. این نهاد، با نیروهای کم‌ادعا اما پرانگیزه خود، هر روز در هزاران نقطه از کشور، در قالب منبر، حلقه‌های معرفتی، تولید محتوای دیجیتال و جهاد تبیین میدانی، در حال خنثی‌سازی توطئه‌هایی است که دیده نمی‌شوند.

اهمیت کار تبلیغات از آنجا روشن می‌شود که بدانیم دشمن امروز دیگر با سلاح و توپ به میدان نمی‌آید، بلکه با روایت دروغ، تحریف مفاهیم مقدس، و عادی‌سازی گناه و ناامیدی، به دنبال تخریب پایه‌های اعتقادی جامعه است. در چنین شرایطی، هر مبلغ دینی یک رزمنده خط مقدم است و هر محتوای صحیح و به‌ موقع، یک سنگر محکم در برابر سیل شبهات.

از مساجد روستاهای دورافتاده گرفته تا هیئت‌های مذهبی شهرهای بزرگ، رد پای تبلیغات اسلامی یعنی حضور آگاهانه، هوشمندانه و بی‌ادعا. یعنی کسی که در دل تاریکی تبلیغات دشمن، چراغ حقیقت را روشن نگه می‌دارد؛ کار در این نهاد، نه تشریفاتی است و نه ساده؛ خطیر است، نفس‌گیر و سراسر مسئولیت.

به تعبیر صریح‌تر، اگر امروز هنوز امید به آینده در دل نسل جوان زنده است، اگر شعائر دینی پابرجاست و اگر معنویت در کوچه و بازار جاری است، بخش بزرگی از این توفیق، مرهون مجاهدت خاموش و همه‌جانبه نهاد تبلیغات اسلامی است؛ نهادی که شاید نامش در تیترها کمتر بدرخشد، اما حضورش، تضمین‌کننده بیداری یک جامعه در برابر هجمه‌های خاموش دشمنان حقیقت است.



مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان:رسالت بزرگ سازمان تبلیغات اسلامی خنثی‌سازی توطئه‌های فرهنگی دشمن است



حجت‌الاسلام والمسلمین غلامعلی کاظمی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان هرمزگان با تأکید بر ضرورت تحول بنیادین در شیوه‌های تبلیغی، گفت: در عصر حاضر، شکل تبلیغات دچار دگرگونی اساسی شده و روش‌های سنتی به تنهایی پاسخگوی نیاز نیستند؛ از این رو تقویت همزمان رسانه در کنار تبلیغ و مقابله با تمام توان در نبرد رسانه‌ای، یک اصل حیاتی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامعلی کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رسالت بزرگ سازمان تبلیغات اسلامی در خنثی‌سازی توطئه‌های فرهنگی دشمن، اظهار داشت: ما امروز در میدان نبردی ناهمگون با دشمنی روبرو هستیم که تمام ابزارهای پیشرفته ارتباطی و رسانه‌ای را در اختیار دارد و با بهره‌گیری از حیله‌های گوناگون، سعی در تحریف حقایق، شبهه‌افکنی در باورهای دینی و القای ناامیدی در جامعه دارد.

وی افزود: صرف تکیه بر شیوه‌های سنتی تبلیغ؛ هرچند همچنان اصیل و ماندگار دیگر کافی نیست. دشمن با خلق روایت‌های دروغین و هجمه‌های شبانه‌روزی در فضای مجازی، مخاطبان به خصوص نسل جوان را هدف قرار داده است. بنابراین «رسانه» باید در کنار «تبلیغ» قرار گیرد و این دو بال، مکمل یکدیگر باشند.

کاظمی در ادامه با هشدار نسبت به حیله‌های نوین دشمن از جمله وارونه‌نمایی واقعیت‌ها، بزرگنمایی ضعف‌ها و کوچک‌نمایی پیشرفت‌های نظام، تصریح کرد: رسالت ما روشنگری به‌هنگام، شفاف و مستمر است. امروز وظیفه ما فراتر از منبر و سخنرانی است؛ باید با تولید محتوای هوشمندانه، حضور فعال در شبکه‌های اجتماعی و تقویت سواد رسانه‌ای مردم، توطئه‌های دشمن را خنثی کنیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان با تأکید بر اصل «مقابله و مقاومت با تمام توان در جنگ رسانه‌ای و تبلیغی»، خاطرنشان کرد: در این نبرد تمام‌عیار، عقب‌نشینی، سهل‌انگاری یا انفعال، خیانت به آرمان‌های انقلاب و شهداست. ما باید قرارگاهی عملیاتی و چابک برای رصد، تحلیل و تولید محتوای رسانه‌ای در استان تشکیل دهیم و با بهره‌گیری از ظرفیت مبلغان جوان و آشنا به فضای مجازی، گفتمان انقلاب و مقاومت را در عرصه رسانه حاکم کنیم.

وی در پایان با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) درباره «جهاد تبیین» بیان داشت: دشمن امروز با حیله‌گری تمام، اذهان را هدف گرفته است. وظیفه ما در سازمان تبلیغات اسلامی، جهاد امیدآفرینی و بصیرت‌بخشی با استفاده از همه ابزارهای نوین است و در این مسیر، مقاومت حداکثری تنها راه پیروزی خواهد بود.



حجت‌الاسلام خانجانی: رسالت تبلیغات اسلامی، جهاد تبیین در خط مقدم جنگ نرم است



رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان پارسیان با اشاره به حساسیت و جایگاه راهبردی این نهاد در عرصه فرهنگی و دینی، رسالت اصلی تبلیغات اسلامی را «جهاد تبیین» و مقابله با تهاجم بی‌سابقه دشمن در فضای مجازی و واقعی دانست و بر لزوم حضور آگاهانه و به‌موقع مبلغان در میدان نبرد روایت‌ها تأکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد خانجانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه امروز دشمنان انقلاب اسلامی با بهره‌گیری از پیشرفته‌ترین ابزارهای رسانه‌ای و روانی، جنگ تمام عیاری را علیه باورهای دینی و ملی مردم به راه انداخته‌اند، اظهار داشت: اداره تبلیغات اسلامی به عنوان سنگر اول و خط مقدم جبهه فرهنگی انقلاب، وظیفه‌ای بس سنگین و حیاتی بر عهده دارد. ما در عرصه‌ای حضور داریم که دشمن به دنبال تحریف حقایق، القای یأس و تضعیف اعتقادات نسل جوان است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان پارسیان، «روایت‌گری صادقانه»، «امیدآفرینی مبتنی بر واقعیت‌های انقلاب» و «خنثی‌سازی شبهات دینی و سیاسی» را سه محور اصلی رسالت این نهاد برشمرد و تأکید کرد: تبلیغات اسلامی صرفاً به برگزاری مراسم مذهبی خلاصه نمی‌شود؛ بلکه امروز مصداق بارز «جهاد تبیین» است و هر مبلغ دینی باید یک مجاهد رسانه‌ای تمام‌عیار باشد.

حجت‌الاسلام خانجانی در ادامه به اهمیت کار در شهرستان مرزی و ساحلی پارسیان اشاره کرد و افزود: تنوع فرهنگی و اقلیمی در این منطقه، ضرورت بهره‌مندی از مبلغان متخصص، آشنا به زبان جوانان و مسلط به فضای مجازی را دوچندان کرده است. ما باید بتوانیم پرسش‌های نوپدید نسل امروز را با بیانی شیوا و مستدل پاسخ دهیم.

وی در پایان با تقدیر از همکاری ائمه جماعات، هیئت‌های مذهبی و فعالان فرهنگی شهرستان، خاطرنشان کرد: مسیر تبلیغ دین، مسیر پرپیچ و خم اما شیرینی است و با وجود همه سختی‌ها، روحیه جهادی و انقلابی در مجموعه تبلیغات اسلامی پارسیان، این نوید را می‌دهد که در این نبرد تمام عیار، پیروز میدان، جبهه حق و حقیقت خواهد بود.



حجت‌الاسلام سهرابی: جنگ روایت‌ها به مرزهای هویتی کشور رسیده است



رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان میناب با هشدار نسبت به عمق‌یابی جنگ ترکیبی دشمن در حوزه روایت‌های دینی و ملی، گفت: در این نبرد تمام‌عیار، نهاد تبلیغات اسلامی به عنوان دژ مستحکم و سنگر پیشران جبهه حق، وظیفه خنثی‌سازی تحریف‌ها و حفظ باورهای اصیل نسل جوان را بر عهده دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مفید سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حساسیت دوره کنونی، اظهار داشت: دشمن امروز با طراحی روایت‌های جعلی و القای دوگانه‌های دروغین، سعی در گسست پیوند مردم به ویژه نوجوانان و جوانان با ارزش‌های انقلابی و دینی دارد.

وی افزود: تبلیغات اسلامی نه یک نهاد تشریفاتی که خط مقدم عملیات فرهنگی و میدان نابرابر روایت‌هاست. جایی که هر جمله، هر منبر و هر محتوای تولیدشده می‌تواند یک تیر در قلب شبهه‌افکنی دشمن باشد یا فرصتی برای نفوذ بیشتر باشد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان میناب با تأکید بر اینکه جنگ روایت‌ها از مرزهای جغرافیایی عبور کرده و به مرزهای هویتی و اعتقادی رسیده، تصریح کرد: وظیفه امروز ما «تبیین مستمر» و «امیدبخشی هوشمندانه» است. مبلغان باید از هر فرصتی برای روایت درست وقایع انقلاب، دفاع مقدس و دستاوردهای نظام استفاده کنند و اجازه ندهند حقیقت دین زیر گرد و غبار جوسازی رسانه‌ای گم شود.

حجت‌الاسلام سهرابی در ادامه به جایگاه راهبردی شهرستان میناب در شرق هرمزگان اشاره کرد و گفت: موقعیت ویژه این شهرستان با تنوع قومی و نزدیکی به آب‌های بین‌المللی، آن را به یکی کانون‌های هدف دشمن برای ایجاد شبهات قومی و مذهبی تبدیل کرده است. از همین رو، تحرک و هوشیاری مجموعه تبلیات اسلامی در این منطقه باید چند برابر باشد.

وی مقاومت فعال، بهره‌گیری از ظرفیت فضای مجازی و توانمندسازی مبلغان جوان را سه رکن اصلی راهبرد فرهنگی این نهاد در شهرستان میناب برشمرد و خاطرنشان کرد: مقاومت تبلیغات اسلامی یعنی نه انفعال و نه عقب‌نشینی، بلکه حضور به‌هنگام، روایت اول و خنثی‌سازی شبهه پیش از آنکه ریشه بدواند. امروز هر مبلغ، یک روایتگر مقاوم است.