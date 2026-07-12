به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح یکشنبه در نشست کارگروه مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز شهرستان دشتی اظهار کرد: پیشگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز یکی از مهم‌ترین راهکارهای حفظ اراضی، صیانت از حقوق عمومی و اجرای قانون است و باید با جدیت در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

وی افزود: گشت‌های نظارت و شناسایی تخلفات ساختمانی باید به‌صورت مستمر و فعال در سطح شهرستان فعالیت کنند تا از هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز در مراحل اولیه جلوگیری شود.

فرماندار دشتی با تأکید بر نقش دهیاران در پیشگیری از تخلفات ساختمانی گفت: دهیاران موظف هستند تخلفات احتمالی را به‌موقع ثبت و گزارش کنند و بخشداران نیز عملکرد دهیاران در این حوزه را به عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی آنان مدنظر قرار دهند.

مقاتلی بر تشکیل مستمر جلسات کارشناسی و فنی با هدف پیشگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز تأکید کرد و افزود: بررسی تخصصی پرونده‌ها، شناسایی نقاط آسیب‌پذیر و ارائه راهکارهای عملی می‌تواند در کاهش تخلفات مؤثر باشد.

وی همچنین خواستار فعال‌تر شدن کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرایی شد و گفت: کارشناسان حقوقی باید تمامی پرونده‌های مرتبط با تخلفات ساختمانی را تا حصول نتیجه نهایی و اجرای کامل احکام با جدیت پیگیری کنند.

فرماندار دشتی خاطرنشان کرد: تحقق مدیریت صحیح ساخت‌وسازها در شهرها و روستاها نیازمند هماهنگی و همکاری همه بخشداری‌ها، دستگاه های اجرایی، شهرداری ها و دهیاری ها است تا از تضییع حقوق عمومی و گسترش ساخت‌وسازهای غیرمجاز جلوگیری شود.