وریا محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای حفاظت از جنگلها و مراتع و با هدف کاهش خطر گسترش آتشسوزی در عرصههای طبیعی، عملیات احداث آتشبُر به طول سه کیلومتر در جنگلهای مستعد حریق روستاهای گویزهکویره، بالک و لنجآباد شهرستان مریوان اجرا شد.
وی افزود: این عملیات روز شنبه با استفاده از یک دستگاه تراکتور شش سیلندر و با همکاری فرمانداری مریوان، بخشداری مرکزی، ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان و اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان انجام شد.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مریوان بیان کرد: هدف از اجرای این طرح، ایجاد مانعی مؤثر برای جلوگیری از سرایت احتمالی آتش به جنگلها و مراتع ارزشمند منطقه و کاهش خسارات ناشی از حریقهای احتمالی است.
محمدی با اشاره به افزایش دمای هوا و خشک شدن پوشش گیاهی در فصل گرم سال، تصریح کرد: ایجاد آتشبُر از مهمترین اقدامات پیشگیرانه در مدیریت بحران و کنترل آتشسوزیهای طبیعی محسوب میشود و میتواند در صورت وقوع حریق، از گسترش سریع آتش در عرصههای جنگلی جلوگیری کند.
وی با قدردانی از حمایتها و پیگیریهای فرماندار مریوان در اجرای این طرح، بر ضرورت مشارکت عمومی در حفاظت از منابع طبیعی تأکید کرد و گفت: از شهروندان، گردشگران و بهرهبرداران محلی انتظار میرود با رعایت نکات ایمنی، از روشن کردن آتش در طبیعت خودداری کرده و در صورت مشاهده هرگونه آتشسوزی، مراتب را در سریعترین زمان ممکن به دستگاههای مسئول اطلاع دهند.
محمدی خاطرنشان کرد: حفاظت از جنگلها و مراتع، نیازمند همکاری و همراهی همه دستگاههای اجرایی و مشارکت مردم است تا بتوان از این سرمایههای ارزشمند طبیعی برای نسلهای آینده صیانت کرد.
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