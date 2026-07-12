به گزارش خبرگزاری مهر، مجید پیری صبح یکشنبه اظهار کرد: مسابقات علمی کشوری با موضوع «کلون‌سازی ژن‌ها و آنالیز DNA» که در سطح ملی و با محوریت دانش تخصصی زیست‌شناسی و فناوری‌های نوین ژنتیکی برگزار شد، شاهد رقابت تنگاتنگ نخبگان آموزشی بود که در نهایت، چهار نفر از فرهنگیان استان همدان موفق به ایستادن بر سکوی نخست این رقابت‌ها شدند.

وی افزود: براساس نتایج اعلام شده سید احمد میرغفاری از شهرستان رزن، شاهین نگینی از ناحیه یک همدان، علیرضا رمضانی از ناحیه دو همدان و حمید شوکتی‌بصیر از منطقه گل‌تپه، موفق شدند با ارائه توانمندی‌های علمی خود رتبه نخست کشوری را به نام استان همدان ثبت کنند.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان همدان کسب این موفقیت‌ها را نشانی از ظرفیت بالای علمی و انگیزه مثال‌زدنی فرهنگیان فرهیخته استان دانست و تصریح کرد: نقش کلیدی گروه‌های آموزشی در ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت غیرقابل‌انکار است.

پیری در پایان خاطرنشان کرد: فعالیت‌های مستمر و اثربخش گروه‌های آموزشی استان در حوزه‌هایی همچون شناسایی استعدادهای برتر، تبادل تجربیات میان دبیران و به‌روزرسانی دانش تخصصی کادر آموزشی، بستر اصلی دستیابی به این افتخارات ملی است که امیدواریم این روند در سایر عرصه‌های علمی نیز تداوم یابد.