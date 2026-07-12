به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن - هیبنا، مهدی طغیانی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عملکرد اخیر بانک مسکن در اجرای طرح‌های کلان کشور اظهار کرد: بررسی گزارش‌های عملکردی نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از بار طرح‌های بزرگ، به‌ویژه نهضت ملی مسکن بر دوش بانک مسکن قرار داشته و این بانک تاکنون توانسته است سهمی معادل ۵۱ درصد از کل تسهیلات این حوزه را پرداخت کند که رقمی قابل‌توجه و نشان‌دهنده همت بدنه کارشناسی و مدیریتی بانک است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم گذار از منابع موقت و مقطعی برای تقویت زیرساخت‌های مالی بانک مسکن افزود: ما در مجلس به دنبال آن هستیم که با اتکا به ظرفیت‌های قانونی و بودجه‌ای، منابع پایدار بانک مسکن را تقویت کنیم. تکیه بر فروش اموال یا واگذاری‌های موقت، راهکارهای ماندگاری نیستند؛ لذا باید شرایطی فراهم شود تا بانک مسکن با افزایش سرمایه واقعی، به یک نهاد قدرتمندتر و اثرگذارتر در بازار مسکن تبدیل شود تا بتواند بحران کمبود مسکن را به شکلی ریشه‌ای مدیریت کند.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود با تقدیر از عملکرد مدیران و کارکنان بانک مسکن در کاهش ناترازی‌های بانکی گفت: در بررسی‌های اخیر مشخص شد که این بانک توانسته است در یک بازه زمانی ۵ ماهه، ناترازی خود را به میزان ۹۱ همت کاهش دهد که این دستاورد بزرگ، نشان‌دهنده انضباط مالی حاکم بر بانک است.

طغیانی در پایان خاطرنشان کرد: عملکرد تیم مدیریتی و کارکنان بانک مسکن در کاهش اضافه برداشت‌ها و بهبود شاخص‌های مالی، مثبت و قابل تقدیر است؛ بنابراین مجلس شورای اسلامی نیز در مسیر تقویت این بانک در قالب بودجه و ظرفیت‌های قانونی، همگام و حامی بانک مسکن خواهد بود تا شاهد تسهیل فرآیند خانه‌دار شدن مردم باشیم.