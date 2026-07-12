به گزارش خبرنگار مهر، امید صدیقی گفت: این پروژه با محوریت مدیریت پسماندهای پلاستیکی، در چارچوب کنوانسیون تهران و با مشارکت کشورهای ساحلی دریای خزر از سال گذشته آغاز شده است.

وی با بیان اینکه هر کشور این برنامه را در سطح ملی اجرا می‌کند، افزود: در ایران نیز این پروژه در سواحل دریای خزر در حال اجراست و بخش‌های مختلفی از جمله جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات مربوط به پسماندهای دریایی، شناسایی خلأهای آماری، بررسی قوانین و مقررات و ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح آن‌ها را در بر می‌گیرد.

صدیقی ادامه داد: یکی از محورهای مهم این پروژه، شناسایی و اجرای راهکارهای نوین و خلاقانه برای کاهش تولید پسماندهای پلاستیکی، افزایش بازیافت و توسعه استفاده مجدد از این مواد است. همچنین آموزش، فرهنگ‌سازی و ارتقای آگاهی عمومی از دیگر بخش‌های اصلی این برنامه به شمار می‌رود.

مدیرکل دفتر بررسی و مقابله با آلودگی‌های دریایی سازمان حفاظت محیط‌زیست با تأکید بر نقش جوامع محلی و تشکل‌های مردم‌نهاد اظهار کرد: تجربه‌های جهانی نشان داده است که مشارکت مردم و بخش خصوصی، مؤثرترین راهکار برای موفقیت پروژه‌های مدیریت پسماند است. بر همین اساس، با همکاری دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان، از تشکل‌های زیست‌محیطی سه استان ساحلی دریای خزر برای ارائه طرح‌های اجرایی دعوت شد و پس از برگزاری نشست تخصصی در استان مازندران، پیشنهادهای آن‌ها دریافت شده است.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود از ماه آینده حدود ۲۰ پروژه از میان طرح‌های ارائه‌شده انتخاب و در سه استان ساحلی اجرا شود.

صدیقی با اشاره به نتایج موفق برخی طرح‌های مردمی گفت: بررسی‌های انجام‌شده نشان داد تعدادی از تشکل‌های زیست‌محیطی در حوزه مدیریت پسماند به نتایج بسیار قابل توجهی دست یافته‌اند. به‌عنوان نمونه، یکی از این تشکل‌ها در چند منطقه استان مازندران موفق شده است حدود ۸۰ درصد پسماندهای تولیدی را از طریق تفکیک، بازیافت و تبدیل به محصولات قابل استفاده مدیریت کند و عملاً مشکل انباشت زباله در آن مناطق را برطرف سازد.

وی ادامه داد: موفقیت این تجربه‌ها نشان می‌دهد استفاده از ظرفیت جوامع محلی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در حل مشکلات مدیریت پسماند داشته باشد و به همین دلیل این رویکرد در پروژه‌های جدید نیز مورد توجه قرار گرفته است.

مدیرکل دفتر بررسی و مقابله با آلودگی‌های دریایی سازمان حفاظت محیط‌زیست همچنین از اجرای یک پروژه پایلوت در شهرستان بهشهر خبر داد و گفت: پس از بررسی چندین منطقه، سایت مدیریت پسماند بهشهر به‌عنوان محل اجرای این طرح انتخاب شد. این سایت روزانه حدود ۲۰۰ تن پسماند پنج شهر اطراف را دریافت می‌کند و با حمایت استانداری و اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان، پروژه بازیافت پسماندهای پلاستیکی در آن به مرحله اجرا رسیده است.

صدیقی افزود: اسناد فنی این پروژه آماده شده و فرآیند مناقصه آن در حال انجام است. با بهره‌برداری از این طرح، روزانه بین سه تا چهار تن پسماند پلاستیکی بازیافت خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: این پروژه علاوه بر آثار مثبت زیست‌محیطی، از نظر اقتصادی نیز توجیه‌پذیر است و می‌تواند الگویی برای توسعه طرح‌های مشابه در سایر مناطق ساحلی کشور باشد.