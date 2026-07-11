به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، این روبات با همکاری جراحان دانشگاه کالیفرنیا در سندیگو (UC San Diego)، با موفقیت عمل برداشتن کیسه صفرا را انجام داد.
دو روبات انساننما در یک عمل دیگر کنار یکدیگر کار کردند و یک عمل برداشتن کیسه صفرا به روش لاپاراسکوپی که نوعی جراحی کمتهاجمی با استفاده از برشهای کوچک و دوربین است را انجام دادند. هر دو عمل، یک آزمایش اولیه برای اثبات عملی بودن این فناوری (Proof of Concept)، روی پستانداران غیرنخستی انجام شد.
«مایکل ییپ» عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه کالیفرنیا سندیگو و یکی از مولفان ارشد این پژوهش می گوید: این تحقیق نشان میدهد روباتهای انساننما آیندهای عملی و امیدوارکننده در حوزه جراحی دارند. روباتهای انساننمایی که از راه دور هدایت میشوند یا بهصورت خودکار عمل میکنند، ظرفیت بالایی برای افزایش دسترسی بیماران به جراحیهای حیاتی دارند. این فناوری به کاهش بحران نظام سلامت، نهتنها در آمریکا بلکه در سراسر جهان، کمک کند.»
پژوهشگران ورای این دستاورد، معتقدند روباتهای انساننما در مقایسه با سیستم های تخصصی جراحی روباتیک که هماکنون مورد استفاده قرار میگیرند، مزایای قابلتوجهی دارند.
این روباتها معمولا هزینه تولید کمتری دارند، استقرار آنها در مناطق دورافتاده آسانتر است و از نظر انجام طیف گستردهای از عملهای جراحی و وظایف مختلف، انعطافپذیری بسیار بیشتری دارند.
«شانگلی لیو»، استادیار جراحی دانشکده پزشکی دانشگاه کالیفرنیا سندیگو و یکی دیگر از نویسندگان ارشد این پژوهش هدایت روبات را از راه دور بر عهده داشت، می گوید: هزینه این روباتها تنها کسری از هزینه سیستم های جراحی روباتیک رایج است و فضای بسیار کمتری را در اتاق عمل اشغال میکنند. به همین دلیل میتوان آنها را بهراحتی در مناطق روستایی، میدانهای نبرد و حتی مأموریتهای فضایی به کار گرفت.
در یکی از آزمایشها، یک تیم مشترک متشکل از یک روبات انساننما و یک جراح انسانی که نقش دستیار را ایفا میکرد، با موفقیت عمل برداشتن کیسه صفرا را انجام داد.
این روباتها که «سرجی» (Surgie) نام گرفتهاند، هم اکنون توسط جراحان آموزشدیده از راه دور کنترل میشوند، اما پژوهشگران امیدوارند با پیشرفت هوش مصنوعی، در آینده بتوانند این عملهای جراحی را بهصورت کاملاً خودکار انجام دهند.
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