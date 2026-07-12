اصفهان میزبان گردشگری سلامت کشورهای عضو اکو (ECO) در سال ۲۰۲۶ شد

به گزارش خبرنگار مهر، اصفهان با برخورداری از ظرفیتهای گسترده تاریخی، فرهنگی، تمدنی و زیرساختهای پیشرفته درمانی، به عنوان میزبان رویداد بینالمللی گردشگری سلامت کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو (ECO) در سال ۲۰۲۶ انتخاب شد؛ رویدادی که قرار است با حضور فعالان حوزه سلامت، گردشگری، بیمارستانها، شرکتهای تخصصی گردشگری سلامت و نمایندگان کشورهای عضو اکو، فصل تازهای از دیپلماسی گردشگری سلامت ایران را رقم بزند.
داوود آبیان، معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت این رویداد بینالمللی اظهار کرد: انتخاب اصفهان برای میزبانی این رویداد نتیجه توجه به ظرفیتهای واقعی این استان در حوزه گردشگری سلامت و تلاش برای معرفی توانمندیهایی است که سالها در بخش درمان، پزشکی و خدمات سلامت در اصفهان شکل گرفته اما کمتر در سطح بینالمللی معرفی شده است.
وی افزود: رویکرد اصلی معاونت گردشگری استان اصفهان در سالهای اخیر، حرکت به سمت ریبرندینگ گردشگری اصفهان و معرفی این شهر فراتر از یک مقصد صرفاً فرهنگی و تاریخی است؛ چرا که اصفهان علاوه بر جایگاه بیبدیل در میراث فرهنگی و تمدنی، دارای محصولات متنوع گردشگری در حوزههای سلامت، طبیعت، گردشگری خانواده، رویدادمحور و علمی است.
آبیان تصریح کرد: گردشگری سلامت یکی از حوزههایی است که اصفهان ظرفیتهای کمنظیری در آن دارد و وجود زیرساختهای تخصصی پزشکی، مراکز درمانی مجهز و مجموعههایی که به صورت حرفهای در حوزه پذیرش بیماران بینالمللی فعالیت میکنند، این استان را به یکی از قطبهای مهم این حوزه در کشور تبدیل کرده است.
اصفهان؛ شهری با زیرساخت اختصاصی گردشگری سلامت
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان اظهار کرد: یکی از مهمترین مزیتهای اصفهان، وجود مجموعهای تخصصی حوزه سلامت است که در مقیاس حدود ۲۶۰ هزار متر مربع به صورت اختصاصی در حوزه گردشگری سلامت فعالیت میکند و مجموعهای از خدمات پزشکی، درمانی و تخصصی را ارائه میدهد.
وی ادامه داد: بسیاری از ظرفیتهایی که در حوزه گردشگری سلامت مورد نیاز است، از جمله خدمات پیشگیری، درمان، مراقبتهای کلینیکی، درمان ناباروری، درمان بیماریهای خاص، سرطان و حوزههای تخصصی پزشکی در اصفهان وجود دارد و این توانمندیها میتواند زمینه حضور بیماران خارجی از کشورهای منطقه را فراهم کند.
آبیان با بیان اینکه اصفهان در برخی حوزههای پزشکی دارای توانمندیهای قابل توجهی است، گفت: در حوزههایی مانند پیوند کبد، درمان ناباروری و برخی خدمات تخصصی پزشکی، ظرفیتهای ارزشمندی در استان وجود دارد که باید به شکل هدفمند در بازارهای منطقهای معرفی شود.
وی افزود: حتی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز در بازدید از ظرفیتهای درمانی اصفهان بر این موضوع تأکید کرد که این استان میتواند به عنوان پایلوت گردشگری سلامت خاورمیانه مطرح شود؛ زیرا زیرساخت لازم برای تحقق این هدف در اصفهان وجود دارد.
رویداد اکو؛ فرصتی برای اتصال زنجیره گردشگری سلامت ایران به بازار منطقه
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان درباره اهمیت برگزاری رویداد گردشگری سلامت کشورهای عضو اکو در اصفهان اظهار کرد: در دنیای امروز گردشگری سلامت یکی از منابع مهم تولید ثروت و ارزآوری برای کشورها محسوب میشود و بسیاری از کشورها با سرمایهگذاری در این حوزه توانستهاند جایگاه اقتصادی و بینالمللی خود را ارتقا دهند.
وی ادامه داد: کشورهای عضو اکو و به ویژه کشورهای همسایه ایران، ظرفیت بسیار مهمی برای توسعه گردشگری سلامت دارند و کشورهایی مانند عراق و عمان که ارتباطات خوبی با ایران دارند، میتوانند بخشی از بازار هدف گردشگری سلامت اصفهان باشند.
آبیان خاطرنشان کرد: در حال حاضر بخشی از بیماران کشورهای منطقه برای دریافت خدمات درمانی به کشورهای مختلف از جمله ترکیه و برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس مراجعه میکنند، اما اصفهان با توجه به کیفیت خدمات پزشکی و هزینههای رقابتی میتواند به عنوان مقصد جدید و قابل اعتماد در این بازار مطرح شود.
وی افزود: یکی از چالشهای موجود، نبود شناخت کافی از ظرفیتهای درمانی اصفهان در میان مخاطبان خارجی است و برگزاری رویداد بینالمللی گردشگری سلامت کشورهای عضو اکو میتواند زمینه معرفی مستقیم این توانمندیها را فراهم کند.
آبیان با اشاره به یکی از اهداف مهم برگزاری رویداد بینالمللی گردشگری سلامت کشورهای عضو اکو در اصفهان اظهار کرد: یکی از برنامههای اصلی این رویداد، ایجاد ارتباط مستقیم میان مراکز درمانی، فعالان گردشگری، شرکتهای تسهیلگر، آژانسهای گردشگری و فعالان بازارهای هدف است تا زنجیره گردشگری سلامت در کشور منسجمتر شود.
وی افزود: در حال حاضر یکی از مشکلات حوزه گردشگری سلامت، نبود انسجام کافی میان حلقههای مختلف این حوزه است که گاهی موجب ورود واسطهها و دلالان به فرآیند جذب و پذیرش بیماران خارجی میشود.
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان تصریح کرد: فعالیت غیرحرفهای برخی واسطهها میتواند به برند گردشگری سلامت کشور و اصفهان آسیب وارد کند؛ زیرا ممکن است خدمات با هزینههای غیرواقعی ارائه شود یا کیفیت خدمات متناسب با انتظار گردشگر سلامت نباشد.
وی ادامه داد: برگزاری نشستهای تخصصی، نشستهای تجاری میان فعالان حوزه گردشگری سلامت و ایجاد ارتباط مستقیم میان ارائهدهندگان خدمات درمانی و بازارهای هدف، از مهمترین محورهای این رویداد خواهد بود تا مسیر ورود گردشگران سلامت شفافتر، حرفهایتر و مبتنی بر استانداردهای بینالمللی شود.
آبیان خاطرنشان کرد: هدف ما این است که با برگزاری این رویداد، حلقههای منفصل حوزه گردشگری سلامت به یکدیگر متصل شوند و یک زنجیره منسجم از معرفی، جذب، پذیرش، درمان و خدمات پس از درمان برای گردشگران سلامت شکل گیرد.
گردشگری سلامت؛ فرصتی برای توسعه گردشگری فرهنگی و خانوادگی اصفهان
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان با اشاره به ارتباط میان گردشگری سلامت و سایر گونههای گردشگری اظهار کرد: گردشگری سلامت تنها به فرآیند درمان محدود نمیشود، بلکه میتواند به توسعه گردشگری فرهنگی، تاریخی و تفریحی نیز کمک کند.
وی افزود: بسیاری از بیماران خارجی، به ویژه از کشورهای منطقه، به صورت خانوادگی برای درمان سفر میکنند و همراهان آنان در مدت حضور بیمار در اصفهان، ظرفیت مناسبی برای استفاده از جاذبههای تاریخی، فرهنگی و گردشگری شهر دارند.
آبیان ادامه داد: این موضوع فرصتی است تا علاوه بر ارائه خدمات درمانی، محصولات متنوع گردشگری اصفهان نیز به گردشگران خارجی معرفی شود و حضور آنان به یک تجربه کامل از سفر به نصف جهان تبدیل شود.
وی تصریح کرد: اصفهان میتواند با تلفیق ظرفیتهای درمانی، تاریخی، فرهنگی و گردشگری خود، الگویی متفاوت از گردشگری سلامت در منطقه ارائه کند؛ الگویی که در آن بیمار و خانواده وی علاوه بر دریافت خدمات پزشکی، با هویت فرهنگی و تمدنی ایران نیز آشنا شوند.
آبیان با بیان اینکه میزبانی رویداد اکو بخشی از برنامه گستردهتر استان برای توسعه دیپلماسی گردشگری است، اظهار کرد: سیاست معاونت گردشگری استان این است که از هر فرصت بینالمللی برای معرفی ظرفیتهای اصفهان و توسعه بازارهای خارجی استفاده کند.
وی افزود: برگزاری رویدادهای بینالمللی میتواند نقش مهمی در معرفی برند گردشگری اصفهان داشته باشد و این شهر را در جایگاه شایسته خود در عرصه گردشگری منطقهای و جهانی قرار دهد.
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان گفت: علاوه بر رویداد گردشگری سلامت کشورهای عضو اکو، استان اصفهان برنامههای دیگری نیز در حوزه دیپلماسی گردشگری دنبال میکند که برگزاری رویدادهای مرتبط با فیلمهای گردشگری از جمله آنهاست.
وی ادامه داد: معرفی ظرفیتهای گردشگری از طریق ابزارهای فرهنگی و هنری مانند سینما و فیلم گردشگری، یکی از روشهای مؤثر بازاریابی بینالمللی است؛ زیرا میتواند تصویر واقعی و جذابی از مقصد گردشگری به مخاطبان جهانی ارائه کند.
آبیان اظهار کرد: در نشستهای بینالمللی اخیر، نمایندگان کشورهای مختلف و حتی نمایندگان یونسکو علاقهمندی خود را برای سفر به ایران و شناخت ظرفیتهای گردشگری کشور اعلام کردهاند و اصفهان باید از این فرصت برای معرفی جایگاه واقعی خود استفاده کند.
برنامهریزی برای بهرهبرداری حداکثری از رویداد ۲۰۲۶
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان درباره زمان برگزاری این رویداد اظهار کرد: تاریخ دقیق برگزاری رویداد بینالمللی گردشگری سلامت کشورهای عضو اکو در سال ۲۰۲۶ پس از تصویب نهایی مجمع اکو مشخص خواهد شد، اما برنامهریزیهای اجرایی برای میزبانی شایسته اصفهان از هماکنون آغاز شده است.
وی افزود: هدف ما صرفاً برگزاری یک رویداد تشریفاتی نیست، بلکه تلاش داریم این همایش به نقطه آغاز همکاریهای پایدار میان اصفهان و بازارهای گردشگری سلامت منطقه تبدیل شود.
آبیان خاطرنشان کرد: باید از این فرصت برای معرفی ظرفیتهای درمانی، ایجاد ارتباط میان فعالان داخلی و خارجی، توسعه بازاریابی بینالمللی و افزایش سهم اصفهان از بازار گردشگری سلامت منطقه استفاده کنیم.
وی تأکید کرد: اصفهان امروز این ظرفیت را دارد که در کنار جایگاه تاریخی و فرهنگی خود، به عنوان یکی از مقاصد مهم گردشگری سلامت منطقه شناخته شود و برگزاری رویداد اکو میتواند گامی مهم در مسیر تحقق این هدف باشد.
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