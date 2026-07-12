به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری‌شمسی ظهر یکشنبه در نشست با معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور با اشاره به لزوم توانمندسازی نیروی انسانی برای ورود به بازار کار، اظهار کرد: دانشگاه جامع علمی کاربردی به عنوان بستر پیوند میان «علم و عمل»، نقشی کلیدی در پرورش نیروی انسانی متخصص ایفا می‌کند و می‌تواند با آموزش‌های مهارت‌محور، فارغ‌التحصیلانی تربیت کند که خود، موتور محرک اشتغال و توسعه منطقه باشند.

وی در ادامه صنعت گردشگری را یکی از پیشران‌های اصلی توسعه استان همدان برشمرد و تصریح کرد: همدان با برخورداری از یک‌هزار و ۹۰۰ جاذبه طبیعی و تاریخی، ۸۵ رشته صنایع‌دستی، غارهای آبی کم‌نظیر و آثار ثبت جهانی، از ظرفیت عظیمی برای رونق اقتصادی برخوردار است اما بهره‌برداری بهینه از این ظرفیت‌ها مستلزم تربیت نیروی انسانی ماهری است که بتواند این جاذبه‌ها را به ثروت‌آفرینی و اشتغال پایدار تبدیل کند.

استاندار همدان با تبیین رویکرد توسعه‌محور مدیریت استان، خاطرنشان کرد: گردشگری پویا و مدرن، علاوه بر اشتغال‌زایی گسترده، کمترین فشار را بر منابع طبیعی و محیط‌زیست وارد می‌کند و ما باید با رویکرد مهارت‌آموزی نوین، از این مزیت رقابتی استان برای بهبود معیشت جوانان و شکوفایی همه‌جانبه بهره ببریم.

ملانوری‌شمسی در پایان با اعلام حمایت قاطع استانداری از توسعه مهارت‌آموزی دانش‌بنیان، افزود: آمادگی کامل داریم تا با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و مراکز علمی زمینه‌های لازم را برای ارتقای مهارت‌های تخصصی فراهم کنیم و امیدواریم با این همکاری نزدیک، شاهد تحول ملموس در نرخ اشتغال فارغ‌التحصیلان و رونق پایدار در استان باشیم.