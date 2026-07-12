محمد فرهاد در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فاز دوم تصفیهخانه فاضلاب شهر سریشآباد شهرستان قروه با اعتباری بالغ بر ۴۶۰ میلیارد ریال تکمیل شده و بهزودی وارد مدار بهرهبرداری خواهد شد.
وی با بیان اینکه توسعه زیرساختهای فاضلاب از برنامههای مهم شرکت آب و فاضلاب استان در راستای حفظ محیط زیست و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است، افزود: اجرای این پروژه با هدف افزایش ظرفیت تصفیه فاضلاب و پاسخگویی به نیازهای آینده شهر سریشآباد در دستور کار قرار گرفت.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کردستان با اشاره به اینکه فاز نخست این مجموعه در سال ۱۳۹۵ به بهرهبرداری رسید، گفت: در مرحله نخست، تصفیهخانه به همراه شبکه جمعآوری و خطوط انتقال فاضلاب با صرف ۶۹۵ میلیارد ریال اعتبار احداث شد و خدمات مورد نیاز جمعیت این شهر را تأمین کرد.
فرهاد ادامه داد: با اجرای فاز دوم، ظرفیت خدماترسانی تصفیهخانه به ۲۰ هزار نفر افزایش یافته است و این مجموعه با استفاده از فرآیند هوادهی گسترده، قابلیت حذف نیتروژن از پساب و تصفیه روزانه چهار هزار مترمکعب فاضلاب را دارد.
وی افزود: تصفیهخانه در زمینی به مساحت بیش از یک هکتار احداث شده و بهرهبرداری از فاز دوم آن، علاوه بر بهبود وضعیت زیستمحیطی منطقه، نقش مهمی در ارتقای شاخصهای بهداشتی و تحقق توسعه پایدار خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کردستان همچنین از تکمیل بخش قابل توجهی از زیرساختهای انتقال فاضلاب در این شهر خبر داد و اظهار کرد: برای تکمیل چرخه جمعآوری، انتقال و تصفیه فاضلاب، ۳۰ کیلومتر شبکه جمعآوری و خطوط انتقال در شهر سریشآباد اجرا شده است.
فرهاد تأکید کرد: توسعه تأسیسات فاضلاب در شهرهای استان از اولویتهای شرکت آبفا است و اجرای این طرحها علاوه بر حفاظت از منابع آب و خاک، زمینهساز ارتقای سلامت عمومی و بهبود کیفیت خدمات زیربنایی خواهد بود.
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