محمدرضا توسلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت ارتقای ایمنی محورهای مواصلاتی شهرستان خوانسار، اظهار کرد: راهداری باید با استقرار خودروهای مجهز به چراغ گردان در نقاط شناسایی‌شده، حضور میدانی خود را برای پیشگیری از حوادث احتمالی تقویت کند.

وی افزود: افزایش ایمنی جاده‌ها و مدیریت صحیح شریان‌های ترافیکی از مهم‌ترین اولویت‌های شهرستان است و تمامی دستگاه‌های مسئول باید با هماهنگی و اقدام به‌موقع، از بروز حوادث جلوگیری کنند.

فرماندار خوانسار همچنین با اشاره به لزوم روان‌سازی تردد در معابر شهری، تصریح کرد: درختان و شاخه‌هایی که موجب کاهش میدان دید رانندگان می‌شوند، باید در سریع‌ترین زمان ممکن هرس و پاکسازی شوند، زیرا این موضوع بخشی از الزامات ایمنی شهری به شمار می‌رود.

توسلی خاطرنشان کرد: اجرای اقدامات پیشگیرانه و حضور مستمر دستگاه‌های متولی در نقاط پرخطر، نقش مؤثری در کاهش تصادفات و ارتقای امنیت تردد شهروندان و مسافران خواهد داشت.