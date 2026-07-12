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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۹:۳۱

استقرار خودروهای راهداری در نقاط حادثه‌خیز خوانسار ضروری است

استقرار خودروهای راهداری در نقاط حادثه‌خیز خوانسار ضروری است

خوانسار- فرماندار خوانسار با تأکید بر ضرورت مدیریت میدانی ترافیک، گفت: راهداری باید با استقرار خودروهای مجهز به چراغ گردان در نقاط حادثه‌خیز شهرستان خوانسار از وقوع حوادث جلوگیری کند.

محمدرضا توسلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت ارتقای ایمنی محورهای مواصلاتی شهرستان خوانسار، اظهار کرد: راهداری باید با استقرار خودروهای مجهز به چراغ گردان در نقاط شناسایی‌شده، حضور میدانی خود را برای پیشگیری از حوادث احتمالی تقویت کند.

وی افزود: افزایش ایمنی جاده‌ها و مدیریت صحیح شریان‌های ترافیکی از مهم‌ترین اولویت‌های شهرستان است و تمامی دستگاه‌های مسئول باید با هماهنگی و اقدام به‌موقع، از بروز حوادث جلوگیری کنند.

فرماندار خوانسار همچنین با اشاره به لزوم روان‌سازی تردد در معابر شهری، تصریح کرد: درختان و شاخه‌هایی که موجب کاهش میدان دید رانندگان می‌شوند، باید در سریع‌ترین زمان ممکن هرس و پاکسازی شوند، زیرا این موضوع بخشی از الزامات ایمنی شهری به شمار می‌رود.

توسلی خاطرنشان کرد: اجرای اقدامات پیشگیرانه و حضور مستمر دستگاه‌های متولی در نقاط پرخطر، نقش مؤثری در کاهش تصادفات و ارتقای امنیت تردد شهروندان و مسافران خواهد داشت.

کد مطلب 6885515

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