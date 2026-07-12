به گزارش خبرنگار مهر، نسب رهبر شهید انقلاب اسلامی به امام چهارم شیعیان حضرت امام سجاد (ع) می‌رسد و جد ایشان سید محمد حسینی تفرشی از سلسله سادات افطسی هستند که در منطقه اراک و تفرش سکونت داشتند.

ایشان از جهت مادری نیز سادات محسوب می‌شوند و نسب مادری ایشان به امام جعفر صادق (ع) می‌رسد. پدر بزرگ مادری رهبر شهید در دوران رضاخان امام جماعت مسجد گوهرشاد بود که به علت مبارزات وی در موضوع کشف حجاب به سمنان تبعید شد.

براساس شجرنامه موجود نسب شهید سید علی خامنه‌ای به این شرح است: شهید آیت‌اللَّه سید علی خامنه‌ای (رحمه‌الله) ابن آیت اللَّه سیدجواد بن آیت‌اللَّه حاج آقا حسین‌ بن سید محمد تفرشی بن سیدمحمدتقی بن سیدمیرزا علی‌اکبر بن سید فخرالدین بن سید ظهیرالدین بن سید قطب‌الدین بن سید روح‌اللَّه بن سیدرضا بن سید جلال بن سید بایزید بن سید بابا هاشم بن حسن بن حسین بن محمود بن سید نجم‌الدین بن مجدالدین (نقیب خراسان ۷۰۷ـ۷۲۰) بن فتح‌اللَّه بن روح‌اللَّه بن سید نیک الدّین معروف به مبارک شاه بن عبداللَّه بن عبدالصمد بن عبدالحمید بن میر شرف ‌الدین نسابه بن عبدالفتاح بن میر علی بن محمد علی بن علی بن سلطان العلما احمد بن محمّد المدائنی بن حسن بن حسین بن حسن‌الافطس بن علی‌الاصغر بن امام علی بن الحسین زین‌العابدین(ع).

سیده خدیجه میردامادی مادر رهبر شهید انقلاب بود که نسبت وی بدین شرح است: سیده خدیجه میردامادی فرزند آیت‌الله سیدهاشم نجف‌آبادی میردامادی (۱۳۰۳ ـ۱۳۸۰ ق) ابن میر سیدمحمد (ابوالقاسم) بن سیدعلی بن مرتضی(حسین) بن محمد باقر....بن مرتضی بن میر محمد اشرف(مولف فضائل السادات) سید عبدالحسیب محمد بن سید احمد علوی عاملی حسینی بن زین العابدین بن عبد اللّه بن محمّد بن صالح بن محمّد جعفر بن أحمد بن حمزة بن أبی القاسم بن الحسین بن أحمد المشهدی بن محمّد بن علی بن حسین بن محمد الطیان بن حسین بن احمد الازورقانی بن محمد بن عزیز بن حسین بن بن محمد الاطروش بن علی بن حسین الطواف بن علی بن محمد الدیباج بن امام صادق(ع).

درباره نسب میرداماد دو قول است بعضی به امام صادق(ع) و بعضی به امام سجاد(ع) میرسانند. جدّ چندم ایشان میرمحمد باقر حسینی داماد فرزند میر سید شمس‌الدین محمد است که میر سیدزین‌العابدین و میر سیدشمس‌الدین هر دو داماد محقق ثانی بوده‌اند. خانم سیده خدیجه در نجف به دنیا آمد. پدرش از روحانیان و مقیم نجف بود و در آنجا به درجهٔ اجتهاد رسید. او علاوه بر سواد معمول برخی متون را نیز یادگرفت. پس از چند سال به ایران آمد و ساکن مشهد شد. ۲۰ ساله بود که با آیت الله سید جواد خامنه‌ای ازدواج کرد.

رهبر شهید انقلاب درباره مادرشان تعریف کرده اند که مادرم خانمی بود بسیار فهمیده، باسواد، کتاب خوان، دارای ذوق شعری و هنری، حافظ‌شناس (به معنای مأنوس بودن با دیوان حافظ)، با قرآن کاملاً آشنا بود.

سلطان سید احمد جد دیگر رهبر شهید انقلاب که با ۲۸ واسطه به ایشان می رسد نواده امام سجاد (ع) است که بقعه آن به نام امامزاده هزاوه در ۱۸ کیلومتری شمال غربی شهر اراک ۲ کیلومتری شمال شرق روستای هزاوه قرار دارد. رهبر شهید یک بار در سفر رسمی و یک بار هم در سفری ویژه با بیت محترمشان برای زیارت به این بارگاه ملکوتی شرف حضور یافتند و فرمودند: «بنده هم افتخار می‌کنم که این بزرگوار جدّ من است».

شهور است که پس از شفاگرفتن سیّده زینب بیگم، خواهر شاه ‌عبّاس صفوی از این امامزاده، او اَمر به ساخت بنای باشکوهی بر سر قبر امامزاده احمد می‌نماید.

نسب شریف مقام معظّم رهبری با ۲۹ واسطه به سیّد محمد منتهی می‌شود. مزار وی در محله فم شهرستان تفرش قرار دارد و بنا ساخته شده این بقعه نیز مربوط به دوره صفویه است. حسن قمّی مؤلّف تاریخ قم دربارة ورود برادرش سید حسین به شهر قم می‌نویسد: «ابوالفضل حسین بن حسن بن حسین بن حسن الأفطس بن علی الاصغر بن امام زین العابدین (ع) از حجاز به جانب قم هجرت کرد و قصد داشت که با کاروانی به سوی دیلم (طبرستان) سفر کند و او را اسبی بود یگانه و اصیل که چون هنگام حرکت بر نشست، هر قدر او را رکاب و نهیب زد از جای نجنبیده پس این امر را به فال بد گرفته از اسب فرود آمد و در قم متوطن شد و کاروان حرکت کرد. سپس معلوم شد که ان کاروان دچار قطاع الطریق شده و همه کشته شدند. حسین، برادر سید محمد مدائنی، از اصحاب امام حسن عسکری(ع) بود و عمویش ابوالحسن علی دینوری وکیل امام جواد (ع) در مناطق جبال بود.