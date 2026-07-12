سرهنگ محمدامیر کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اگرچه از ابتدای سال شاهد رشد تصادفات و حوادث جاده‌ای در راه‌های استان بوده‌ایم، اما به مدد هماهنگی، تعامل و هم‌افزایی بین‌بخشی، در موج سفرهای اخیر به سمت تهران و مشهد نتایج مثبتی در حوزه کاهش حوادث به دست آمد.

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی بیان کرد: حجم تردد در این موج سفر نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۰ تا ۱۱ درصد افزایش داشت که نشان می‌دهد هر زمان همه دستگاه‌ها و مردم در کنار یکدیگر قرار گیرند، می‌توان به نتایج مطلوبی دست یافت.

وی ادامه داد: از ۱۵ تا ۲۰ تیرماه سال گذشته هشت فقره تصادف منجر به فوت با هشت جان‌باخته در راه‌های استان ثبت شد، در حالی که امسال در همین بازه زمانی سه فقره تصادف منجر به فوت با چهار جان‌باخته رخ داد.

کاظمی با بیان اینکه با وجود افزایش ترددها، تعداد جان‌باختگان حوادث جاده‌ای در این پیک سفر ۵۰ درصد کاهش یافته است، گفت: در این بازه زمانی تصادفات جرحی ۳۹ درصد و تعداد مجروحان حوادث جاده‌ای ۴۶ درصد کاهش داشته است.

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی با بیان اینکه این آمار مربوط به بازه ۱۵ تا ۲۰ تیرماه و سفرهای ویژه مراسم تشییع است، گفت: برای مدیریت این موج سفر بیش از ۹ جلسه ستاد هماهنگی در استانداری برگزار شد و به موازات آن، در فرماندهی انتظامی استان نیز با هدایت فرمانده انتظامی خراسان جنوبی، کمیته‌های مشترک امنیتی با راهداری و سازمان‌های امدادی شکل گرفت.

فعالیت بیش از ۲۳۰ گشت در محورهای استان

کاظمی اظهار کرد: بیش از ۲۳۰ گشت پلیس راه و گشت انتظامی وظیفه هدایت و مدیریت ترافیک در محورهای استان را بر عهده داشتند و از ظرفیت خودروهای پلاک شخصی دستگاه‌ها نیز به عنوان خودروهای نامحسوس در جاده‌ها استفاده شد.

وی افزود: فرماندهی انتظامی استان به طور کامل به کمک پلیس راه آمد و در آغاز و پایان سفرها، معاونان فرمانده انتظامی استان هر کدام مسئولیت سرپرستی و نظارت بر یکی از محورهای استان را بر عهده گرفتند.

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی ادامه داد: در برخی محورها خودروهای شخصی به صورت نامحسوس و با حضور ترکیبی مأموران انتظامی و پلیس راه وظیفه نظارت بر ترددها را انجام می‌دادند.

کاظمی بیان کرد: این عزم جمعی و همراهی دستگاه‌ها موجب شد با وجود افزایش حجم سفرها، در مقایسه با سال گذشته شاهد کاهش تلفات و مجروحان حوادث جاده‌ای باشیم.

وی تأکید کرد: این هماهنگی، همراهی و توجه باید در طول سال نیز استمرار داشته باشد تا با مشارکت مردم، فرهنگ‌سازی و اجرای مقررات بتوان روند رو به رشد حوادث جاده‌ای را متوقف کرد چراکه حتی وقوع یک تصادف و از دست رفتن یک انسان نیز دردناک و غیرقابل تحمل است.

موکب‌ها؛ استراحتگاه‌هایی برای کاهش خستگی رانندگان

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی با اشاره به نقش موکب‌های بین‌راهی در کاهش حوادث گفت: خراسان جنوبی استانی کویری با بیش از ۱۷ هزار کیلومتر راه است و به طور متوسط روزانه بین ۷۰ تا ۹۰ واحد گشت به محورهای استان اعزام می‌شوند.

وی افزود: گستردگی جغرافیایی استان، طولانی و یکنواخت بودن مسیرها موجب بروز خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان می‌شود و به همین دلیل خراسان جنوبی به استراحتگاه‌های موقت و دائم بیشتری نیاز دارد.

کاظمی گفت: تجربه موج سفرهای اخیر به خوبی نقش استراحتگاه‌ها و موکب‌های بین‌راهی را نشان داد؛ با وجود افزایش ۱۰ تا ۱۲ درصدی تردد و عبور حجم قابل توجهی از مسافران از مسیر جنوب کشور به سمت مشهد مقدس، این موکب‌ها و استراحتگاه‌های موقت تأثیر تعیین‌کننده‌ای در مدیریت سفرها داشتند.

وی تصریح کرد: توقفگاه‌های بین‌راهی می‌توانند مسافر را به استراحت، تجدید قوا و بازیابی انرژی ترغیب کنند و این موضوع در استانی با مسیرهای طولانی و کویری اهمیت زیادی دارد.

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی با اشاره به ضرورت توسعه سایه‌بان‌ها و سکوهای استراحت در محورهای استان گفت: در برخی استان‌ها در فواصل مشخص سایه‌بان‌هایی برای توقف مسافران ایجاد شده و تجربه نشان داده است که خانواده‌ها حتی در شرایط گرمای شدید از این ظرفیت برای استراحت استفاده می‌کنند.

کاظمی از خیران نیز خواست در ایجاد توقفگاه‌های ایمن مشارکت کنند و افزود: در یکی از روستاها فردی اعلام کرد قصد دارد هزینه مراسم ترحیم پدرش را برای ایجاد یک سکوی نماز در یکی از محورهای استان هزینه کند که پلیس راه نیز برای تعیین فضای ایمن و مناسب، با رعایت حریم و ضوابط ایمنی راه، آمادگی همکاری دارد.

وی بیان کرد: به ویژه در غرب استان که پهنه جغرافیایی گسترده‌ای دارد، ایجاد یک سایه‌بان یا توقفگاه کوچک می‌تواند سالیان سال به عنوان باقیات‌الصالحات باقی بماند و حتی نجات‌دهنده جان انسان‌ها باشد.

استقرار بیش از ۳۰۰ موکب در راه‌های خراسان جنوبی

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی گفت: در موج سفرهای اخیر بیش از ۳۰۰ موکب در راه‌های استان مستقر بودند و به مسافران و زائران خدمات ارائه کردند.

وی با قدردانی از مردم شهرستان‌های مختلف استان افزود: در قائن، طبس، فردوس و دیگر نقاط استان اقدامات بسیار خوبی انجام شد و مردم با حداقل امکانات، فضاهایی برای توقف و استراحت مسافران فراهم کردند.

کاظمی با اشاره به برخی خلأها در ورودی‌های استان گفت: انتظار داریم در مرز خراسان جنوبی با استان‌های اصفهان و کرمان نیز استراحتگاه‌هایی ایجاد شود تا راننده‌ای که پس از طی مسافت طولانی وارد استان می‌شود، بتواند توقف و استراحت کوتاهی داشته باشد و سپس به مسیر خود ادامه دهد.

وی افزود: با وجود برخی کمبودها، به مجموعه اقدامات انجام شده در موج سفرهای اخیر می‌توان نمره عالی داد و آنچه در استان شکل گرفت، اقدامی کم‌سابقه بود.

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی ادامه داد: در برخی نقاط مردم با عشق و علاقه محصولات کشاورزی خود را برای پذیرایی از زائران امام رضا(ع) و شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع عرضه می‌کردند و در آرین‌شهر نیز برخی موکب‌ها اعلام کردند تا ظهر دوشنبه برای خدمت‌رسانی به مسافران بازگشتی فعالیت خواهند داشت.

وی با اشاره به اقدام برخی مجموعه‌های صنعتی استان گفت: در مقابل یکی از کارخانه‌های سیمان، با استفاده از موتور برق اضطراری، روشنایی و فضای مناسبی برای استقرار موکب ایجاد شده بود که پیشنهاد کردیم این ظرفیت به یک سازه دائمی تبدیل شود تا در مناسبت‌ها و همچنین در طول سال برای استراحت مسافران مورد استفاده قرار گیرد.

سه عامل اصلی حوادث جاده‌ای در خراسان جنوبی

کاظمی نسبت به افزایش حوادث جاده‌ای در فصل تابستان هشدار داد و گفت: تابستان سال گذشته برای خراسان جنوبی از نظر تصادفات بسیار سخت بود و در ماه‌های تیر، مرداد و شهریور حدود ۱۰۰ نفر در حوادث جاده‌ای جان خود را از دست دادند.

وی افزود: امسال باید همه پای کار بیاییم و قوانین را رعایت کنیم، به ویژه اینکه بیش از ۶۰ درصد جان‌باختگان حوادث جاده‌ای استان از هم‌استانی‌های خودمان بوده‌اند.

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی سه عامل را پاشنه آشیل حوادث جاده‌ای استان دانست و گفت: نخستین عامل، عدم توجه به جلو است؛ گاهی راننده تنها برای یک لحظه به دلیل توجه به سرنشین عقب، خوردن میوه، نوشیدن آب، تنظیم تجهیزات خودرو یا استفاده از تلفن همراه تمرکز خود را از مسیر از دست می‌دهد.

وی ادامه داد: خواب‌آلودگی نیز یکی دیگر از عوامل مهم است؛ در سفرهای طولانی وقتی سرنشینان خودرو می‌خوابند، راننده نیز ممکن است دچار خواب‌آلودگی شود و همین موضوع زمینه‌ساز وقوع حادثه شود.

کاظمی سرعت غیرمجاز را عامل تشدیدکننده حوادث دانست و گفت: هر جا تلفات جاده‌ای وجود دارد، ردپای سرعت نیز دیده می‌شود و بارها بر نقش سرعت در شدت حوادث تأکید کرده‌ایم.

وی استفاده از کمربند ایمنی را سومین موضوع مهم در کاهش تلفات دانست و افزود: شاید سرنشین در نحوه رانندگی اراده‌ای نداشته باشد، اما می‌تواند با بستن کمربند ایمنی از جان خود مراقبت کند.

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی گفت: در یکی از حوادث اخیر، خودرویی ایمن و مستحکم دچار سانحه شد اما به دلیل نبستن کمربند ایمنی، سرنشین از خودرو به بیرون پرتاب شد و متأسفانه جان خود را از دست داد.

فرهنگ‌سازی باید مستمر باشد

کاظمی با قدردانی از همراهی رسانه‌ها گفت: همزمان با استقرار موکب‌ها، قرارگاه رسانه‌ای ۲۴ ساعته مقابل پلیس راه استان مستقر شد و اخبار و هشدارهای ترافیکی را به صورت لحظه‌ای به مردم منتقل کرد.

وی با بیان اینکه فرهنگ‌سازی در حوزه ترافیک باید مستمر باشد و ارتباط با مردم نباید قطع شود، گفت: در قرارگاه رسانه‌ای نیز کارشناسان پلیس راه به صورت پیوسته محدودیت‌ها، انسدادها و هشدارهای جاده‌ای را اطلاع‌رسانی کردند.