حسین مرشدی در گفتوگو با خبرنگار مهر از ثبت ۱۶۲ فقره سازش در هیئتهای صلح ستاد صبر استان طی سهماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و اظهار کرد: ثبت ۱۶۲ فقره سازش در سه ماهه امسال صرفاً یک آمار نیست، بلکه بیانگر آثار ارزشمند اجتماعی و قضایی در استان است؛ این میزان سازش نشان میدهد که در شمار قابل توجهی از اختلافات، طرفین به جای ادامه روندهای قضایی، مسیر گفتوگو، تفاهم و مصالحه را برگزیدند.
وی با اشاره به اینکه هر سازش موفق میتواند از ادامه رسیدگیهای قضایی، تجدیدنظرخواهی و اطاله دادرسی جلوگیری کرده و بخشی از ظرفیت محاکم را برای رسیدگی به پروندههای مهمتر آزاد کند گفت: همچنین این روند موجب کاهش هزینههای مالی و زمانی مردم و افزایش رضایتمندی آنان از فرآیند حل اختلاف میشود.
معاون حل اختلاف دادگستری کل استان همدان ادامه داد: موفقیت هیئتهای صلح ستاد صبر بیانگر اعتماد روزافزون مردم به سازوکارهای صلحمحور و نقش موثر میانجیگران، اعضای هیئتهای صلح و صلحیاران در ایجاد تفاهم میان طرفین اختلاف است و این اعتماد، سرمایه اجتماعی را تقویت کرده و مشارکت عمومی در حل مسالمتآمیز اختلافات را افزایش میدهد.
وی تاکید کرد: بسیاری از اختلافات خانوادگی، مالی و اجتماعی در صورت حلوفصل نشدن، میتوانند به آسیبهای جدیتر و حتی جرائم منجر شوند؛ از این رو تحقق ۱۶۲ فقره سازش، گامی موثر در پیشگیری از بروز آسیبهای اجتماعی و کاهش تنشهای موجود در جامعه به شمار میرود.
مرشدی در بخش دیگری از سخنان خود به پویش «یک قدم برای صلح» اشاره کرد و گفت: این پویش که با هدف انتشار و بازنشر پویشهای ملی ستاد صبر در فضای مجازی و به ابتکار معاونت حل اختلاف دادگستری استان همدان برای نخستین بار در کشور راهاندازی شد، اکنون دومین سال فعالیت خود را سپری میکند.
وی افزود: سال گذشته پویش «یک قدم برای صلح» با همراهی ۳۳ سفیر صلح مجازی، بیش از ۲۵۰ هزار بازدید را به ثبت رساند، اما امسال با وجود اینکه هنوز در نیمه نخست اجرای آن قرار داریم، تنها با فعالیت ۱۰ سفیر صلح مجازی، تعداد بازدیدها از مرز ۵۵۰ هزار نفر عبور کرده و رکوردی کمنظیر به ثبت رسیده است.
معاون حل اختلاف دادگستری کل استان همدان خاطرنشان کرد: انتشار گسترده محتوای پویش «یک قدم برای صلح» در رسانههای استان و شبکههای اجتماعی، آن هم با بهرهگیری از بسترهای متنوع و غیرتکراری، نشاندهنده اثرگذاری آن در ترویج فرهنگ صلح و سازش و افزایش مشارکت مردمی در فضای مجازی است؛ به گونهای که تاکنون میزان بازدیدهای این پویش معادل حدود ۲۵ درصد جمعیت استان همدان بوده است.
وی در پایان تصریح کرد: تداوم این اقدامات فرهنگی و اجتماعی، در کنار فعالیتهای هیئتهای صلح، نقش مهمی در نهادینهسازی فرهنگ صلح، کاهش اختلافات، افزایش همبستگی اجتماعی و کاهش بار ورودی پروندهها به دستگاه قضایی خواهد داشت.
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