افزایش قیمت نان در البرز؛ هشدار جدی اتاق اصناف نسبت به گران فروشی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دادخواه، رئیس اتاق اصناف استان البرز، در برنامه رادیویی البرز من سلام قیمتهای جدید نان در سطح استان البرز و شهرستان کرج را به شرح زیر اعلام کرد:
- نان سنگک (دولتی): ۱۲ هزار تومان
- نان بربری ساده (دولتی):۸ هزار تومان
- نان تافتون (دولتی): ۳ هزار و ۵۰۰ تومان
- نان لواش (دولتی): ۲ هزار و ۳۰۰ تومان
رئیس اتاق اصناف البرز با اشاره به اینکه قیمت نان سنگک دولتی با جهشی نزدیک به ۱۰۰ درصد به ۱۲ هزار تومان رسیده است، تصریح کرد: «این تصمیمات پس از جلسات متعدد کارشناسی در سطح کشوری و استانی و با توجه به روند تغییرات قیمت در سایر استانها اتخاذ شده است.»
برخورد با سودجویی در بخش «آزادپزها»
محمد دادخواه در خصوص نانهای آزاد تأکید کرد که قیمت پایه نان سنگک آزاد ۲۷ هزار تومان تعیین شده است، اما برخی نانوایان با بهانه هزینههای بالای اجاره، مبالغی تا ۴۰ و ۵۰ هزار تومان دریافت میکنند که این اقدام «تخلف قانونی» است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره رضایت برخی خریداران به پرداخت مبالغ بالاتر، هشدار داد: «برخی خریداران برای دریافت سریعتر نان یا نانهای سفارشی، مبالغی چون ۴۰ تا ۷۰ هزار تومان پرداخت میکنند. این موضوع باعث میشود نانوایان به صفهای انتظار بیتوجهی کرده و نرخ نان در سطح شهر بهطور غیررسمی بالا برود. ما به شدت با این رویه مخالفیم و هرگونه تجاوز از چارچوبهای قیمتی، حتی در نانهای کنجدی و سفارشی، پذیرفته نیست.»
تفکیک آرد دولتی و آزاد؛ هشدار در مورد قاچاق آرد
رئیس اتاق اصناف البرز با تشریح تفاوتهای نوع آرد، خاطراندیشاند که کیسههای سفید مربوط به نانهای دولتی (یارانه ۲) و کیسههای آبی مربوط به نانوایان آزادپز است. وی تأکید کرد: «رصد میکنیم که آرد دولتی در واحدهای آزاد به فروش نرسد؛ هرگونه استفاده از آرد یارانهای در نانواییهای آزاد به عنوان کالای قاچاق تلقی شده و با جریمه و جمعآوری کالا برخورد میشود.»
شفافیت در پرداخت و گزارش تخلفات
در پایان، محمد دادخواه با تأکید بر الزام استفاده از دستگاه کارتخوان و تحویل آن به خریدار برای شفافیت در قیمت، از شهروندان خواست تا هرگونه تخلفی از جمله عدم تحویل کارتخوان، تغییر تعداد نان در فاکتور یا گرانفروشی را از طریق سامانه یا شماره ۱۲۴ تعزیرات گزارش کنند. وی وعده داد بازرسان به صورت ناشناس و در قالب خریدار با نانوایان متخلف برخورد خواهند کرد.
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