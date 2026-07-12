به گزارش خبرگزاری مهر، علی خدری اظهار کرد: در جریان عملیات نظارتی، ۲۳ دستگاه ماینر که بهصورت غیرمجاز در برخی شهرکهای صنعتی استان به فعالیت مشغول بودند، از رده خارج و جمعآوری شدند؛ بار مصرفی این ماینرها بیش از ۷۵ کیلوواتساعت بوده است.
وی با ارائه جزئیات این عملیات افزود: در شهرک صنعتی ایذه پنج دستگاه، در شهرک صنعتی بهبهان ۱۲ دستگاه و در شهرک صنعتی آبادان نیز ۶ دستگاه از این تجهیزات کشف و ضبط شد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق خوزستان تصریح کرد: این دستگاهها با استفاده از برق رایانهای (تعرفه صنعتی) فعالیت میکردند که این امر، علاوه بر مصرف بسیار بالای انرژی، بار اضافی و سنگینی را به شبکه توزیع وارد میکرد.
وی با تاکید بر لزوم صیانت از منابع انرژی خاطرنشان کرد: استفاده از برق تخصیصیافته به بخش تولید برای فعالیتهای غیرقانونی، ظلم در حق مشترکان واقعی و تولیدکنندگانی است که طبق قانون فعالیت میکنند؛ در واقع با این کار، شان قانونی و حق مسلم تولیدکنندگان واقعی پایمال میشود و ما در این مسیر از حقوق مردم و صنعتگران دفاع خواهیم کرد.
نظر شما