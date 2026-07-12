به گزارش خبرگزاری مهر، نوروز اصغرزاده روز یکشنبه اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌ها و الگوهای پیش‌یابی هواشناسی، جو آذربایجان‌شرقی از امروز تا پایان هفته پایدار خواهد بود و تا روز یکشنبه هفته آینده بارش قابل توجهی برای نقاط مختلف استان پیش‌بینی نمی‌شود.

وی افزود: در این مدت به دلیل شرایط محلی، افزایش ابر، وزش باد و در برخی مناطق غبار محلی دور از انتظار نیست، اما پدیده غالب جوی، پایداری هوا خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی با اشاره به روند افزایشی دمای هوا گفت: دمای استان تا پایان هفته به‌تدریج افزایش می‌یابد و شهروندان روزهای گرم‌تری را نسبت به روزهای گذشته تجربه خواهند کرد.

اصغرزاده با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش دما و احتمال رشد مصرف برق، شهروندان باید صرفه‌جویی و مدیریت مصرف انرژی را در دستور کار قرار دهند.

وی یادآور شد: پیش‌بینی می‌شود دمای هوا در بازه زمانی ساعت ۷ تا ۱۹ امروز بین ۷ تا ۲۱ درجه سانتی‌گراد باشد و این شرایط دمایی طی دو روز آینده نیز با تغییرات جزئی تداوم یابد.