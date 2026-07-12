سازش «به عشق رهبر شهید» در شاهرود؛ پرونده قضایی بسته شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضی پارسا منش پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در دادگستری شاهرود از وقوع صلح و سازش در پرونده حقوقی ۶۷۰ میلیون تومانی در در پویش «به احترام رهبر شهیدم می‌بخشم» در این شهرستان خبر داد.

وی افزود: با تلاش اعضای شعبه هشتم شورای حل اختلاف شهرستان شاهرود، طرفین یک پرونده حقوقی با ارزش مالی ۶۷۰ میلیون تومان، اختلاف خود را از طریق گفت‌وگو و مصالحه خاتمه داده و از ادامه فرآیند رسیدگی قضایی صرف‌نظر کردند و پرونده با صدور گزارش اصلاحی به صلح وسازش ختم شد.

رئیس دادگستری شاهرود با بیان اینکه اجرای پویش «به احترام رهبر شهیدم می‌بخشم» با استقبال مطلوب اصحاب پرونده‌ها همراه شده است، گفت: بسیاری از طرفین اختلاف به عشق و ارادت قلبی نسبت به «آقای شهید ایران» و برای پاسداشت نام و یاد ایشان، با گذشت، مدارا و مصالحه، مسیر صلح و سازش را بر ادامه اختلافات ترجیح می‌دهند.

پارسا منش تصریح کرد: این رویکرد ارزشمند، علاوه بر کاهش اختلافات و دعاوی، نقش مؤثری در گسترش فرهنگ صلح، همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی دارد و نشان می‌دهد که سرمایه‌های معنوی و ارزش‌های دینی و ملی می‌توانند زمینه‌ساز حل بسیاری از اختلافات در جامعه باشند.

وی با تأکید بر استمرار اجرای این پویش در شهرستان شاهرود، از شهروندان خواست با بهره‌گیری از ظرفیت شوراهای حل اختلاف و انتخاب شیوه‌های مسالمت‌آمیز، در گسترش فرهنگ گذشت، کاهش اختلافات و کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی مشارکت کنند.