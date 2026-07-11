استمرار روزهای گرم در کاشان یک پدیده نادر است

عباس ارغوانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از هفته پیش تا امروز ما شاهد فعالیت سامانه پرفشار روی مناطق فلات مرکزی ایران هستیم که منطقه کاشان در اوج این فعالیت قرار دارد و این سامانه پرفشار معمولا در این ایام سال باعث این می شود که آسمان غالبا صاف باشد.

وی صاف بودن آسمان را باعث نزولی شدن جریان هوا دانست و ابراز کرد: این شرایط باعث انباشت گرما شده و شرایط دمایی بالا را با توجه به سطح ارتفاعی منطقه ایجاد می کند.

رئیس اداره هواشناسی کاشان تصریح کرد: علاوه بر این، فعالیت های ال‌نینو که از چند ماه پیش در مناطق اقیانوس آرام آغاز شده، این پدیده باعث تغییر الگوهای جوی در مناطق دیگر نیز شده است که مناطق ما را هم نیز تحت تاثیر خودش قرار داده و باعث افزایش روزهای گرم سال در مناطق مرکزی ایران به خصوص کاشان و آران و بیدگل شده است.

وی خاطرنشان کرد: مجموع این وضعیت باعث شده که روزهایی که در اواخر تیر تا اواسط مرداد ما شاهد آن خواهیم بود، بسیار گرم و احتمالا نزدیک شدن به رکوردهای جوی و همچنان افزایش ساعت گرم در روز خواهد بود.

ارغوانی افزود: این شرایط به نحوی هست که ما طی ۲۴ ساعت گذشته دمای ۴۶/۲ درجه را ثبت کردیم و این دما بالاترین دمای گرم امسال یعنی از ابتدای سال جاری تاکنون بوده که ثبت شده است.

وی گفت: این باعث شده است که برای چهارمین روز کاشان گرم‌ترین شهرستان استان اصفهان شود.

رئیس اداره هواشناسی کاشان اظهار کرد: حداکثر دمای روزهایی که طی کردیم و روزهای آینده می تواند به حد رکورد سال های گذشته نرسد اما استمرار این شرایط می تواند یک پدیده نادر باشد، یعنی روزهایی که با این درجه دما تکرار می شود بسیار نادر بوده است و علل آن باید بررسی شود.