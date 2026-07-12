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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۷

قوای سه گانه بزرگداشت رهبر شهید را در حرم بانوی کرامت برگزار می کنند

قوای سه گانه بزرگداشت رهبر شهید را در حرم بانوی کرامت برگزار می کنند

قم- آیین بزرگداشت رهبر شهید با مشارکت قوای سه‌گانه، شامگاه دوشنبه هفته جاری در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین بزرگداشت قائد شهید امت، رهبر شهید امام خامنه‌ای، شامگاه دوشنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵ با مشارکت قوای سه‌گانه در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار خواهد شد.

این مراسم با حضور مسئولان و اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود و سه قوه در برگزاری آن مشارکت دارند تا یاد و خاطره رهبر شهید گرامی داشته شود.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، استانداری قم به نمایندگی از دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به نمایندگی از قوه مقننه و دادگستری کل استان قم به نمایندگی از قوه قضائیه در برگزاری این آیین مشارکت خواهند داشت.

برگزاری این مراسم با مشارکت بخش‌های اجرایی، تقنینی و قضائی کشور انجام می‌شود و هماهنگی‌های لازم برای برپایی آن در صورت گرفته است.

کد مطلب 6885690

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