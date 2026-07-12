پایداری نسبی جو زنجان تاچهارشنبه؛ هشدارهواشناسی نسبت به وزش باد و گرما

محمدرضا رحمان‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی اظهار کرد: شرایط جوی نسبتاً پایداری طی روزهای آینده در استان حاکم خواهد بود و آسمان استان به طور غالب صاف پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در ساعات بعدازظهر، با وزش باد و افزایش نسبی ابر همراه خواهد بود و سرعت وزش باد می‌تواند در برخی مناطق به‌صورت موقت به حد نسبتاً شدید برسد که این وضعیت به ویژه در نواحی بادخیز استان محسوس‌تر خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با تأکید بر افزایش محسوس دما تصریح کرد: طی هفته جاری، به ویژه در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، هوای گرمی در استان مستقر خواهد بود و دمای هوا به‌طور تدریجی افزایش می‌یابد. این موج گرما در برخی مناطق گرمسیر استان، از جمله آببر، حلب، ماهنشان و حاشیه رودخانه قزل‌اوزن، می‌تواند از مرز ۴۰ درجه سانتی‌گراد نیز عبور کند.

رحمان‌نیا نسبت به وزش باد نسبتاً شدید در برخی نقاط استان هشدار داد و گفت: با توجه به گرمای هوا و خشکی پوشش گیاهی که طبیعت را مستعد آتش‌سوزی کرده است، از شهروندان درخواست می‌شود از روشن کردن آتش در مراتع و طبیعت خودداری کرده و در فعالیت‌های کوهستانی و کشاورزی احتیاط لازم را به عمل آورند.

وی بر ضرورت اجتناب از تردد در کنار سازه‌های ناپایدار و درختان فرسوده به دلیل وزش باد تأکید کرد و خواستار توجه ویژه کشاورزان به مدیریت آبیاری در ساعات خنک‌تر روز شد.