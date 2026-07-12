ایجاد بسترهای ارتباطی جدید میان دستگاه قضایی لرستان و بدنه نخبگانی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری در نشست با معاونین دادگستری لرستان با اشاره به پیچیدگی‌های روزافزون پرونده‌ها و نیاز به نگاهی فراتر از تفسیرهای سنتی قانون، اظهار داشت: دستگاه قضایی نباید در انزوا عمل کند؛ بلکه باید به‌عنوان یک نهاد پویا، از ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و تجربی نخبگان استان، چه در حوزه دانشگاهی و چه در بدنه تخصصی، به شکلی نظام‌مند بهره بگیرد.

وی با تأکید بر اهمیت مشورت در فرایندهای مدیریتی و قضایی، افزود: تحول در نظام قضایی تنها باتکیه‌بر مدیریت و تفکر سنتی و انفرادی ممکن نیست. دستگاه قضایی لرستان نیازمند نگاهی نو و استفاده از خرد جمعی نخبگان است. مشورت با متخصصان و اساتید برجسته حقوقی، نه‌تنها دقت در رسیدگی را بالا می‌برد، بلکه از بروز خطاهای احتمالی جلوگیری کرده و اعتبار نظام عدالت را در سطح جامعه تثبیت می‌کند.

رئیس‌کل دادگستری لرستان در ادامه با اشاره به برنامه‌های آتی استان، از ایجاد بسترهای ارتباطی جدید برای تعامل میان دستگاه قضا و بدنه نخبگانی خبر داد و گفت: هدف دادگستری لرستان ایجاد پلی میان دانش دانشگاهی و تجربه قضایی است تا بتواند با بهره‌گیری از دیدگاه‌های نوین، پاسخگوی نیازهای حقوقی جامعه باشد.

حجت‌الاسلام شهواری با خطاب قراردادن معاونان، تصریح کرد: تدوین راهکارهای عملیاتی برای حضور فعال‌تر نخبگان در نشست‌های تخصصی و کارگروه‌های علمی در دستور کار قرار گیرد تا از این طریق، عدالت در لرستان بر پایه‌های استوار دانش و تخصص بنا شود.