به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب اسلامی و گرامیداشت هفتم رهبر شهید، شامگاه پنجشنبه با حضور اقشار مختلف مردم در کرمانشاه برگزار خواهد شد.
این مراسم به یادبود سردار شهید حاج محمد سعید ایزدی (حاج رمضان) برگزار میشود و حاج محسن محمدی پناه، از مداحان اهلبیت (ع)، در آن به مرثیهسرایی خواهد پرداخت.
بر اساس اعلام برگزارکنندگان، این آیین از ساعت ۲۱ پنجشنبه ۲۵ تیرماه ۱۴۰۵ آغاز میشود و مسیر حرکت شرکتکنندگان از چهارراه مدرس به سمت میدان آیتالله کاشانی خواهد بود.
این برنامه با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اقتدار، تجدید بیعت با آرمانهای انقلاب اسلامی و پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت برگزار میشود.
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