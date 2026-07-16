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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۱۰

صد و سی و هشتمین اجتماع «نحن منتقمون» در کرمانشاه برگزار می‌شود

صد و سی و هشتمین اجتماع «نحن منتقمون» در کرمانشاه برگزار می‌شود

کرمانشاه- صد و سی و هشتمین اجتماع مردمی «نحن منتقمون» با گرامیداشت هفتم رهبر شهید و تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی، شامگاه پنجشنبه در کرمانشاه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی و گرامیداشت هفتم رهبر شهید، شامگاه پنجشنبه با حضور اقشار مختلف مردم در کرمانشاه برگزار خواهد شد.

این مراسم به یادبود سردار شهید حاج محمد سعید ایزدی (حاج رمضان) برگزار می‌شود و حاج محسن محمدی پناه، از مداحان اهل‌بیت (ع)، در آن به مرثیه‌سرایی خواهد پرداخت.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، این آیین از ساعت ۲۱ پنجشنبه ۲۵ تیرماه ۱۴۰۵ آغاز می‌شود و مسیر حرکت شرکت‌کنندگان از چهارراه مدرس به سمت میدان آیت‌الله کاشانی خواهد بود.

این برنامه با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اقتدار، تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب اسلامی و پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت برگزار می‌شود.

کد مطلب 6889967

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