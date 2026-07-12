به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه خانجانی افشار با اشاره به ظرفیت بالای تولید محصولات کشاورزی در استان همدان اظهار کرد: امسال سطح زیر کشت سیب‌زمینی بهاره در استان همدان به هشت هزار و ۵۰۰ هکتار رسیده که پیش‌بینی می‌شود از این میزان حدود ۳۵۰ هزار تن محصول باکیفیت برداشت و روانه بازار شود.

وی با بیان اینکه برداشت سیب‌زمینی بهاره از ۱۵ تیرماه آغاز شده است، افزود: این روند تا ۱۵ مردادماه ادامه خواهد داشت و از اسفندماه تا زمان برداشت، تمامی مراحل کاشت، داشت و رسیدگی به محصول زیر نظر کارشناسان تخصصی دنبال شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی در زمینه مقابله با تنش آبی، تصریح کرد: یکی از محورهای اصلی برنامه‌های استان در کشت بهاره، استفاده از ارقام زودرس و کم‌آب‌بر بوده است تا ضمن مدیریت مصرف آب، شرایط برای افزایش عملکرد و ارتقای کیفیت محصول نیز فراهم شود.

وی ادامه داد: در کنار استفاده از ارقام مناسب، بهره‌گیری از نهاده‌های علمی و کودهای ریزمغذی نیز در دستور کار قرار گرفته تا با کاهش مصرف آب، بهره‌وری تولید افزایش یابد، بدون تردید کاهش مصرف منابع آبی همزمان با ارتقای بازدهی، از اولویت‌های اصلی بخش کشاورزی استان در شرایط کنونی است.

خانجانی افشار با اشاره به جایگاه همدان در تولید این محصول خاطرنشان کرد: استان همدان به دلیل تنوع اقلیمی و جغرافیایی، در تولید سیب‌زمینی بهاره و پاییزه از جایگاه ممتازی برخوردار است و به عنوان قطب نخست تولید سیب‌زمینی کشور شناخته می‌شود و تولید سالانه این محصول در استان به حدود ۸۵۰ هزار تن می‌رسد که سهم مهمی در تامین نیاز بازار و امنیت غذایی کشور دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان همچنین نقش آموزش و ترویج را در افزایش کمیت و کیفیت تولید موثر دانست و گفت: کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی و مدیریت‌های شهرستانی به صورت مستمر در مزارع حضور دارند و با انتقال دانش فنی و علمی به کشاورزان، زمینه افزایش ضریب نفوذ دانش و در نهایت ارتقای بهره‌وری و کیفیت محصول را فراهم می‌کنند.

وی در پایان با اشاره به وضعیت مناسب مزارع سیب‌زمینی استان تاکید کرد: با توجه به عملکرد مطلوب مزارع، حدود ۳۵۰ هزار تن سیب‌زمینی بهاره وارد بازار خواهد شد و از این بابت هیچ‌گونه کمبودی در عرضه این محصول وجود نخواهد داشت.