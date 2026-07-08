به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی خاشی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران از آغاز فصل برداشت محصول سیبزمینی از ۶۰ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد و گفت: پیشبینی میشود با پایان این عملیات، بیش از ۲ هزار و ۱۰۰ تن محصول روانه بازارهای مصرف شود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خاش اظهار داشت: عملیات برداشت محصول سیبزمینی در شهرستان خاش از نیمه دوم خردادماه آغاز شده و تا اواخر تیرماه ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به وضعیت مطلوب تولید در سال زراعی جاری افزود: امسال ۶۰ هکتار از اراضی کشاورزی خاش به کشت سیبزمینی اختصاص یافته است که با توجه به شرایط اقلیمی مناسب، مدیریت اصولی مزارع و همت کشاورزان، پیشبینی میشود بهطور متوسط از هر هکتار ۳۵ تن محصول باکیفیت برداشت شود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خاش با تأکید بر نقش راهبردی تولید محصولات زراعی در ارتقای امنیت غذایی کشور، تصریح کرد: محصول تولیدی علاوه بر تأمین نیاز بازار مصرف شهرستان خاش، به سایر نقاط استان سیستان و بلوچستان نیز ارسال خواهد شد.
خاشی، تحقق این میزان تولید را عاملی مهم در رونق اقتصادی منطقه برشمرد و گفت: کشت و برداشت سیبزمینی علاوه بر افزایش درآمد بهرهبرداران، نقش مؤثری در ایجاد فرصتهای شغلی فصلی برای نیروی کار بومی ایفا کرده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی خاش از مراحل اولیه کاشت تا زمان برداشت، با ارائه خدمات فنی، مشاورههای تخصصی و برگزاری دورههای آموزشی در کنار کشاورزان حضور فعال داشتهاند و این حمایتها در راستای ارتقای بهرهوری و افزایش کیفیت محصولات زراعی با جدیت ادامه خواهد داشت.
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