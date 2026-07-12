متروی رایگان تا پایان اربعین در انتظار رأی شورا

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید محمد اقامیری رییس کمیته عمران و زیر ساخت در خصوص تداوم رایگان بودن خدمات مترو تا پایان مراسم اربعین، اعلام کرد : لایحه‌ای دو فوریتی از سوی شهرداری به هیئت رئیسه شورای شهر ارائه شده است تا در اولین جلسه مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.

وی با اشاره به بازه زمانی میان جمعه تا روز برگزاری جلسه شورا، اظهار داشت: « به دلیل اینکه زیرساخت فروش بلیط در این بازه زمانی آماده نیست، این مدت در لایحه مذکور لحاظ شده تا از نظر قانونی مشکلی نداشته باشد.

رییس کمیته عمران و زیر ساخت در پایان افزود که با توجه به موافقت اکثریت نسبی اعضای شورای شهر با این موضوع، پیش‌بینی می‌شود لایحه مذکور به تصویب برسد و خدمات رایگان مترو تا پایان مراسم اربعین تداوم یابد.