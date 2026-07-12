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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۴

متروی رایگان تا پایان اربعین در انتظار رأی شورا

متروی رایگان تا پایان اربعین در انتظار رأی شورا

رئیس کمیته عمران و زیرساخت شورای اسلامی شهر تهران، از ارائه لایحه دوفوریتی شهرداری تهران برای تداوم رایگان بودن خدمات مترو تا پایان مراسم اربعین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید محمد اقامیری رییس کمیته عمران و زیر ساخت در خصوص تداوم رایگان بودن خدمات مترو تا پایان مراسم اربعین، اعلام کرد : لایحه‌ای دو فوریتی از سوی شهرداری به هیئت رئیسه شورای شهر ارائه شده است تا در اولین جلسه مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.

وی با اشاره به بازه زمانی میان جمعه تا روز برگزاری جلسه شورا، اظهار داشت: « به دلیل اینکه زیرساخت فروش بلیط در این بازه زمانی آماده نیست، این مدت در لایحه مذکور لحاظ شده تا از نظر قانونی مشکلی نداشته باشد.

رییس کمیته عمران و زیر ساخت در پایان افزود که با توجه به موافقت اکثریت نسبی اعضای شورای شهر با این موضوع، پیش‌بینی می‌شود لایحه مذکور به تصویب برسد و خدمات رایگان مترو تا پایان مراسم اربعین تداوم یابد.

کد مطلب 6885745

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