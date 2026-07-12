به گزارش خبرنگار مهر، فئودور داستایوفسکی از مطرحترین نویسندگان تاریخ ادبیات جهان است که آثار وی به زبانهای مختلف ترجمه و از روی برخی از آنها تولیدات هنری دیگری نظیر فیلم، تئاتر و سریال تلویزیونی شکل گرفته است. «ابله» از جمله آثار این نویسنده شهیر روسی است که در سال ۱۸۶۹ منتشر شده است.
در ایران نیز علاوه بر تولید آثار سینمایی و تئاتری بر اساس برخی از کتابهای داستایوفسکی، ایوب آقاخانی نویسنده و کارگردان شناخته شده تئاتر ایران که در عرصه نویسندگی و کارگردانی نمایشهای رادیویی هم فعالیت مستمر و حرفهای دارد، به سراغ «ابله» رفته و این اثر ادبی را در قالب نمایشی رادیویی در ۱۴ قسمت کارگردانی کرده است.
تنظیم «ابله» برای رادیو توسط سیمین بنایی انجام شده و ایوب آقاخانی علاوه بر کارگردانی، به عنوان گوینده این نمایش رادیویی هم حضور دارد.
محمدرضا قبادیفر افکتور، محمدرضا محتشمی صدابردار و علی بهرامی تهیهکننده «ابله» هستند.
در واپسین قسمت از نمایش رادیویی «ابله» به ترتیب ایفای نقش محمدرضا قلمبر، امیر منوچهری، معصومه عزیزمحمدی، مونا صفی، فریبا طاهری و علی میلانی حضور دارند.
پرنس و روگوژین با یکدیگر دیدار میکنند. پرنس پیوسته سراغ ناستازیا را میگیرد و روگوژین جسد ناستازیا را به او نشان میدهد. روگوژین خود ناستازیا را کشته است و جسد او را غرق گل کرده است. آنها هر ۲ در کنار جسد ناستازیا میمانند.
گانیا به خاطر آگلائه انگشت خود را میسوزاند و روگوژین دستگیر و به زندان محکوم میشود. پرنس نیز که دچار حملات عصبی شده است دوباره به سوییس باز میگردد تا معالجات خود را از سر بگیرد.
مادام آپانچین به سوییس میرود و با پاولوویچ دیدار میکند. او حالا مدتی است که از روسیه دوری میکند. آگلائه نیز با کنتی لهستانی ازدواج میکند و شش ماه بعد از او جدا میشود و به کلیسا ملحق میشود. مادام آپانچین در این مدت یک بار هم به دیدن پرنس میشکین میرود و از دیدن او در حالت بیماری متاثر میشود. او بیان میکند که دیگر هیچ کینهای نسبت به او در دل ندارد.
نمایش شنیدنی «ابله» اینگونه به پایان میرسد.
باهم چهاردهمین قسمت از نمایش شنیدنی «ابله» را با مدت زمان ۲۷ دقیقه و ۵۶ ثانیه میشنویم.
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