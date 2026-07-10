تیم ملی والیبال ساحلی نوجوانان مغلوب هلند شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون والیبال، دیدارهای جدول اصلی مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی زیر ۱۸ سال جهان از روز پنج‌شنبه ۱۸ تیرماه به میزبانی شهر هاگ کشور هلند آغاز شد.

تیم ملی ایران که با ترکیب امین وکیلی و امیررضا جمشیدی خالکیاسری در نخستین دیدار خود موفق به شکست کانادا شده بود، امروز جمعه ۱۹ تیرماه در دومین دیدار به مصاف هلند میزبان این رقابت‌ها رفت.

ملی‌پوشان ساحلی کشورمان در این مسابقه دو بر صفر و با امتیازهای ۲۱ بر ۱۴ و ۲۱ بر ۱۸ نتیجه را واگذار کردند تا نخستین شکست خود در این مسابقات را تجربه کنند.

شاگردان صابر هوشمند امشب از ساعت ۲۱:۲۰ دقیقه در سومین و آخرین دیدار خود در مرحله مقدماتی به مصاف لهستان می‌روند که این مسابقه اهمیت زیادی برای دو تیم دارد. تیم‌های اول هر گروه مستقیم به مرحله یک هشتم نهایی صعود می کنند و تیم‌های دوم و سوم با قرعه کشی جدید بازی میکنند و برنده آنها در مرحله یک هشتم نهایی به مصاف تیم‌های اول خواهند رفت.

صابر هوشمند به عنوان سرمربی و بهنام صاحبی صومعه‌سفلی به عنوان سرپرست، تیم ایران را در این مسابقات همراهی می‌کنند.